В Черновцах на ходу загорелся маршрутный автобус, видео

Позади двигались патрульные, которые и заметили огонь.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черновцах загорелся во время движения маршрутный автобус. К счастью, это заметили патрульные, которые двигались позади.

Как сообщают в Патрульной полиции Украины, инцидент произошел около 9 часов 5 февраля.

Позади двигались патрульные, которые и заметили огонь. Следовательно, автобус остановили и пошли тушить огонь с огнетушителем.

В это время пассажиры вышли из горящего транспортного средства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.