Автоматическая регистрация документов для объектов класса СС1 – что это дает на практике

Электронная система будет самостоятельно проверять документы и данные из реестров и принимать решения по регистрации документов.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине стартует новая система автоматической обработки документов на строительство объектов класса СС1 – строительство небольших жилых домов, хозяйственных сооружений и объектов малой инфраструктуры. Теперь процесс рассмотрения заявок в Центрах предоставления административных услуг значительно ускорится и будет занимать не более 15 минут вместо предыдущих 10 дней.

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины сообщила, что Кабинет Министров Украины принял постановление, вводящее постепенную автоматизированную регистрацию документов СС1 о начале строительных работ и принятии объектов в эксплуатацию через систему ЕГЕССБ.

К примеру, человеку нужно начать строительство или ввести в эксплуатацию объект с незначительным классом последствий – объект промышленности, сельского хозяйства, общественное или жилое здание (до 4 этажей) и т.д.

Около 70% документов для таких объектов строительства люди подавали через ЦНАП и 30% через веб-портал «Дія». В обоих случаях решение принимали инспекторы строительного надзора. Количество возвратов при этом достигало около 10% в ГИАГ и до 70% в органах ГАСК. Документы распределялись в зависимости от местонахождения заявителя.

Процесс рассмотрения мог затянуться из-за бюрократических преград и субъективных решений должностных лиц. А документы возвращены на доработку без четкого обоснования причин. Сейчас ситуация кардинально меняется и цифровизация в сфере строительства выходит на новый уровень.

Что это дает на практике?

Кроме устранения коррупционных рисков люди сохранят свое время: теперь не нужно стоять в очередях и дважды посещать ЦНАП. Благодаря минимизации человеческого фактора уменьшится и количество возвращенных документов.

Новые правила заработают во всех органах государственного архитектурно-строительного контроля - от ГИАГ до каждого органа ГАСК в городах. Электронная система будет самостоятельно проверять документы и данные из реестров и принимать решения по регистрации документов.

То есть сообщение о начале строительных работ или право на принятие объекта в эксплуатацию пройдет автоматическую проверку. И через 5-10 минут вы получите готовый результат в виде зарегистрированного документа.

Какие гарантии, что система не прогадает при регистрации?

Для гарантии точности и исключения возможных технических ошибок, специалисты органов государственного архитектурно-строительного контроля будут мониторить работу системы.

Переход на полностью автоматическую регистрацию будет проходить в несколько этапов. Сначала в таком режиме будет регистрироваться около 40-60% документов. А благодаря усовершенствованию алгоритмов проверок электронной системы, ожидается, что показатель сможет достичь 100% в будущем.

Такие изменения – революционный шаг для строительной отрасли Украины. Впервые в истории государства процесс получения разрешительных документов для объектов с незначительными последствиями будет полностью автоматизирован. Это устраняет коррупционные риски из-за исключения человеческого фактора, экономит государственные ресурсы и обеспечивает предоставление качественных услуг.

Для прозрачной, конкурентоспособной и сервисной отрасли большинство этапов и процессов должны быть цифровизированы и автоматизированы.

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