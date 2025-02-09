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Кліп гурту Ziferblat на пісню «Bird of Pray» в топі YouTube та Spotify – відео

14:20, 9 лютого 2025
Кліп Bird of Pray посів 12-те місце в розділі «Популярне» на YouTube та 28-е в Spotify.
Кліп гурту Ziferblat на пісню «Bird of Pray» в топі YouTube та Spotify – відео
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», гурт Ziferblat переміг на Нацвідборі та представить Україну на Євробаченні-2025. Члени журі віддали гурту 9 балів, а от глядачі — 10.

Як зазначає МЗС, на пісенному конкурсі Євробачення-2025, який відбудеться цьогоріч у Швейцарії, гурт Ziferblat представить Україну з піснею «Bird of Pray».

«Bird of Pray» – це глибоко емоційний роздум про те, що означає бути українцем сьогодні. Пісня відображає сувору реальність життя, але при цьому не втрачає надії, яка дає силу жити», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, конкурс пройде з 13 по 17 травня у Базелі.

Для Нацвідбору цього року Ziferblat представили не менш потужну пісню з глибоким змістом.

«Це пісня-рефлексія, назву якої буквально можна перекласти як «Птах молитви» чи «Молитовний птах». Це така собі подорож-сповідь. Я намагався вкласти в неї весь той хаос, тривогу, переживання і надії, що живуть в моєму серці з 2022 року», - ділився Валентин Лещинський.

Композиція вже завоювала популярність серед слухачів: кліп на «Bird of Pray» посів 12-те місце в розділі «Популярне» на YouTube, набравши понад 112 тисяч переглядів. Також це єдина пісня Нацвідбору, яка залишилася в щоденному чарті Spotify, де вона утримує 28-му позицію.

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Євробачення

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