У Києві під час руху з пасажирами загорівся тролейбус, фото

З транспортного засобу швидко евакуювали пасажирів.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

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На Наводницькій площі у Києві сталося займання тролейбуса. Як повідомили у Патрульній поліції Києва, під час патрулювання в Печерському районі, до них звернувся небайдужий громадянин, який повідомив, що під час руху з пасажирами загорівся тролейбус.

На щастя, з транспортного засобу швидко евакуювали пасажирів, обмежили рух автівок та викликали пожежників. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу – ніхто не постраждав.

У КМДА пишуть, що за інформацією «Київпастрансу», тролейбус був у справному стані, перед виходом на маршрут пройшов необхідні регламентні роботи.

Чому сталося загоряння будуть встановлювати правоохоронці.

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