В Киеве во время движения с пассажирами загорелся троллейбус, фото

На Наводнической площади в Киеве произошло возгорание троллейбуса. Как сообщили в Патрульной полиции Киева, во время патрулирования в Печерском районе к ним обратился неравнодушный гражданин, который сообщил, что во время движения с пассажирами загорелся троллейбус.
К счастью, с транспортного средства быстро эвакуировали пассажиров, ограничили движение автомобилей и вызвали пожарных. Спасатели оперативно ликвидировали пожар – никто не пострадал.
В КГГА пишут, что, по информации «Киевпасстранса», троллейбус был в исправном состоянии, перед выходом на маршрут прошел необходимые регламентные работы.
Почему произошло возгорание будут устанавливать правоохранители.
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