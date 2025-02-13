В Киеве во время движения с пассажирами загорелся троллейбус, фото

С транспортного средства быстро эвакуировали пассажиров.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

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На Наводнической площади в Киеве произошло возгорание троллейбуса. Как сообщили в Патрульной полиции Киева, во время патрулирования в Печерском районе к ним обратился неравнодушный гражданин, который сообщил, что во время движения с пассажирами загорелся троллейбус.

К счастью, с транспортного средства быстро эвакуировали пассажиров, ограничили движение автомобилей и вызвали пожарных. Спасатели оперативно ликвидировали пожар – никто не пострадал.

В КГГА пишут, что, по информации «Киевпасстранса», троллейбус был в исправном состоянии, перед выходом на маршрут прошел необходимые регламентные работы.

Почему произошло возгорание будут устанавливать правоохранители.

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