Гранати, автомат, патрони та міна — у Києві викрили чоловіка на зберіганні арсеналу зброї, фото

Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

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У Києві правоохоронці викрили 37-річного чоловіка на зберіганні арсеналу зброї. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомляє столична поліція.

Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання чоловіка поліцейські виявили та вилучили дві гранати «Ф-1» із запалами до них, автомат «АК – 12», п’ять магазинів із понад 100 набоями різного калібру та протипіхотну міну.

Слідчі затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України –зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

На час слідства підозрюваний перебуватиме під вартою. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

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