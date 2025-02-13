УЗ модернізувала та відправила у рейс нові пасажирські вагони – фото

Всі нові вагони мають підвищені безпекові характеристики.

Джерело фото: УЗ

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Укрзалізниця відправила в перший рейс із Харкова ще 9 нових пасажирських вагонів. Це 5 купейних та 4 СВ вагони, збудовані на Крюківському вагонобудівному заводі. Вони доповнюють фірмовий поїзд «Оберіг» №63/64 Харків — Львів.

Як вказують в УЗ, по мірі отримання наступних партій вагонів цей рейс буде укомплектовано до статусу Флагманського. Вартість квитків при цьому не змінюється.

Всі нові вагони мають підвищені безпекові характеристики:

4-зонне відеоспостереження;

⁠ручний замок та додаткове блокування купе;

⁠сигналізацію на вхід до купе з посиленим сигналом;

⁠кнопку виклику провідника;

⁠модернізовані інструменти зв'язку та керування вагоном для поїзної бригади.

Перелік зручностей для пасажира включає:

⁠якісна шумоізоляція та плавніший хід;

«м'яка» читальна зона біля вікна в кожному купе;

⁠розетки, USB, Type-C на кожному пасажирському місці;

⁠ додаткові «планшетні» столики для пасажирів верхніх полиць купейних вагонів;

⁠декілька режимів керування освітленням, включно з контурним вечірнім світлом для СВ.

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