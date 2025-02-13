УЗ модернізувала та відправила у рейс нові пасажирські вагони – фото

Укрзалізниця відправила в перший рейс із Харкова ще 9 нових пасажирських вагонів. Це 5 купейних та 4 СВ вагони, збудовані на Крюківському вагонобудівному заводі. Вони доповнюють фірмовий поїзд «Оберіг» №63/64 Харків — Львів.
Як вказують в УЗ, по мірі отримання наступних партій вагонів цей рейс буде укомплектовано до статусу Флагманського. Вартість квитків при цьому не змінюється.
Всі нові вагони мають підвищені безпекові характеристики:
Перелік зручностей для пасажира включає:
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