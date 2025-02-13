Гранаты, автомат, патроны и мина - в Киеве разоблачили мужчину на хранении арсенала оружия, фото

Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

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В Киеве правоохранители разоблачили 37-летнего мужчину на хранении арсенала оружия. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает столичная полиция.

Во время санкционированного обыска по месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли две гранаты «Ф-1» с энтузиазмом к ним, автомат «АК – 12», пять магазинов с более чем 100 патронами разного калибра и противопехотную мину.

Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – хранение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

На время следствия подозреваемый будет находиться под стражей. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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