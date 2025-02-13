В Киевской области судили женщину, которая в соцсети разжигала рознь и оправдывала войну

Женщина распространяла материалы с призывами к насильственной смене власти.

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В Борисполе на Киевщине судили женщину за оправдание войны и призывы к насильственной смене власти. Об этом сообщает Бориспольский горрайонный суд.

Как сообщается, женщина, будучи активным Интернет-пользователем, с помощью собственных аккаунтов в социальных сетях Facebook, осознавая противоправность своих действий, распространяла материалы с призывами к насильственной смене и к захвату государственной власти, а также материалы направленные на разжигание национальной вражды и ненависти, унижение национальной.

Суд признал гражданку виновной в совершении уголовных правонарушений - преступлений и назначил окончательное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год без конфискации имущества, но освободил от его отбывания, установив испытательный срок 1 год с возложением на нее обязанностей, а именно: периодически появляться для регистрации в упов; сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства.

Приговор суда не вступил в законную силу (дело №359/9262/23).

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