На Київщині судили жінку, яка у соцмережі розпалювала ворожнечу та виправдовувала війну

Жінка розповсюджувала матеріали із закликами до насильницької зміни влади.

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У Борисполі на Київщині судили жінку за виправдовування війни та заклики до насильницької зміни влади. Про це повідомляє Бориспільський міськрайонний суд.

Як повідомляється, жінка, будучи активним Інтернет-користувачем, за допомогою власних акаунтів у соціальних мережах «Facebook», усвідомлюючи протиправність своїх дій, розповсюджувала матеріали із закликами до насильницької зміни та до захоплення державної влади, а також матеріали спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності.

Суд визнав громадянку винною у вчинені кримінальних правопорушень - злочинів та призначив остаточне покарання у виді обмеження волі строком на 1 рік без конфіскації майна, але звільнив від його відбування, встановивши іспитовий строк 1 рік з покладенням на неї обов’язків, а саме: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

Вирок суду не набрав законної сили (справа №359/9262/23).

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