За $2000 знаходили в ухилянтів «захворювання» для звільнення від призову — на Львівщині викрили лікаря

На Львівщині лікаря ортопеда-травматолога викрито на одержанні неправомірної вигоди.

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У Львівській області правоохоронці викрили та повідомили про підозру лікарю ортопеду-травматологу, який працював в одній з лікарень Дрогобиччини.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, підозрюваний обіцяв посприяти чоловіку у видачі медичних документів, які будуть підставою для відстрочки чи звільнення від проходження військової служби під час мобілізації. Зокрема, за його вплив на інших лікарів, які складуть рішення про нібито наявність у «клієнта» захворювання.

«За таку послугу фігурант вимагав у військовозобов’язаного 2 000 доларів США. Протиправну діяльність підозрюваного було припинено після отримання половини домовленого «платежу», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що чоловіку інкримінують одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди.

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