За $2000 находили у уклонистов «заболевания» для освобождения от призыва — на Львовщине разоблачили врача

На Львовщине врач ортопед-травматолог разоблачен на получении неправомерной выгоды.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении врачу ортопеду-травматологу, работавшему в одной из больниц Дрогобыччины.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, подозреваемый обещал помочь мужчине в выдаче медицинских документов, которые будут основанием для отсрочки или освобождения от прохождения военной службы во время мобилизации. В частности, за его влияние на других врачей, которые составят решение о якобы наличии у «клиента» заболевания.

«За такую ​​услугу фигурант требовал у военнообязанного 2000 долларов США. Противоправная деятельность подозреваемого была прекращена после получения половины договоренного «платежа», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что мужчине инкриминируют получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенного с требованием такой выгоды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.