В Белой Церкви Киевщине заметили необычное погодное явление – что произошло

На реке Рось заметили блинный лед.

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На Киевщине в Белой Церкви женщина заметила на реке Рось красивое явление, называемое блинным ледом.

Как объясняют в Украинском гидрометеорологическом центре, это круглые ледяные диски, которые образуются на поверхности воды в холодное время года.

«Появляется, когда тонкий лед или снежная каша под действием волн разбивается на отдельные фрагменты. Постоянное столкновение между ними придает кускам округлую форму и приподнятые края», - объясняют специалисты.

Явление обычно наблюдается в полярных морях, Балтийском море и реках во время морозов.

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