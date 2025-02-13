В Білій Церкві на Київщині помітили незвичне погодне явище – що сталося

На річці Рось помітили млинцеву кригу.

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На Київщині у Білій Церкві жінка помітила на річці Рось гарне явище, яке зветься млинцева крига.

Як пояснюють у Українському гідрометеорологічному центрі, це круглі крижані диски, які утворюються на поверхні води в холодну пору року.

«З’являється, коли тонкий лід або сніжна каша під дією хвиль розбивається на окремі фрагменти. Постійне зіткнення між ними надає шматкам округлу форму та підняті краї», - пояснюють фахівці.

Явище зазвичай спостерігається в полярних морях, Балтійському морі та на річках під час морозів.

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