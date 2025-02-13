В Хмельницкой области мужчина изнасиловал женщину и требовал платить ему 10 тысяч гривен ежемесячно

Злоумышленник угрожал и преследовал женщину, требуя денег.

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В Хмельницкой области 27-летнему мужчине, который изнасиловал женщину и требовал у нее деньги, избрали безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, крапивничанин, проживающий в городе Хмельницком, под предлогом надуманных долговых обязательств требовал у женщины 10 тысяч гривен ежемесячно.

Свои требования подозреваемый сопровождал угрозами, преследованием, повреждением имущества. Во время одной из встреч он изнасиловал потерпевшую.

Ему избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.

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