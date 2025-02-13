В Киеве будут судить двух мужчин, которые продали служебную квартиру на Оболони вместе с ее жителями

Обвиняемые, узнав, что на недвижимость не оформлено право собственности, решили оформить ее на себя, подделав документы.

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В Киеве будут судить двух мужчин, продавших служебную квартиру на Оболони вместе с ее жителями. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что квартира в Оболонском районе Киева была выделена райгосадминистрацией работнице коммунального предприятия в качестве служебного жилья на основе ордера. Обвиняемые, узнав, что на недвижимость не оформлено право собственности, решили оформить ее на себя, подделав документы.

«Уже с поддельными документами один из соучастников, делая вид владельца квартиры, пытался ее продать. Поскольку в доме жили люди, покупателю под разными предлогами переносили время его пересмотра. В конце концов мужчина заключил сделку, не осмотрев квартиру. Только получив ключи, мужчина понял, что приобрел жилье вместе с жителями», — отметили в прокуратуре.

На квартиру наложен арест. Обвинительный акт в отношении двух участников схемы направлен в суд. Материалы по организатору мошенничества выделены в отдельное производство.

Санкция статей предусматривает наказание на срок до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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