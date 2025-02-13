Обвинувачені, дізнавшись, що на нерухомість не оформлено право власності, вирішили оформити її на себе, підробивши документи.

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У Києві судитимуть двох чоловіків, які продали службову квартиру на Оболоні разом з її мешканцями. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що квартира в Оболонському районі Києва була виділена райдержадміністрацією працівниці комунального підприємства як службове житло на основі ордера. Обвинувачені, дізнавшись, що на нерухомість не оформлено право власності, вирішили оформити її на себе, підробивши документи.

«Вже з підробленими документами один зі співучасників, вдаючи власника квартири, намагався її продати. Оскільки у помешканні жили люди, покупцю під різними приводами переносили час її перегляду. Зрештою чоловік уклав угоду не оглянувши квартиру. Лише отримавши ключі, чоловік зрозумів, що придбав житло разом з мешканцями», — зазначили у прокуратурі.

Наразі на квартиру накладено арешт. Обвинувальний акт щодо двох учасників схеми скеровано до суду. Матеріали щодо організатора шахрайства виділені в окреме провадження.

Санкція статей передбачає покарання на строк до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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