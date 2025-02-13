Выборы председателя Высшего совета правосудия состоятся 20 февраля

Это будет уже вторая попытка избрать руководителя главного органа судейского управления.

Источник фото - ВСП

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Выборы председателя Высшего совета правосудия назначены на 20 февраля.

Соответствующее заседание состоится в 9.00.

Это будет уже вторая попытка избрания председателя Высшего совета правосудия.

Напомним, что первая попытка выборов главы ВСП состоялась 27 января 2025 года.

Однако ни один из претендентов на должность главы ВСП тогда не смог набрать необходимого количества голосов.

В настоящее время и. о. председателя ВСП является заместитель председателя Совета правосудия Дмитрий Лукьянов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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