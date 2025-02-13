Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Выборы председателя Высшего совета правосудия состоятся 20 февраля

17:53, 13 февраля 2025
Это будет уже вторая попытка избрать руководителя главного органа судейского управления.
Выборы председателя Высшего совета правосудия состоятся 20 февраля
Источник фото - ВСП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Выборы председателя Высшего совета правосудия назначены на 20 февраля.

Соответствующее заседание состоится в 9.00.

Это будет уже вторая попытка избрания председателя Высшего совета правосудия.

Напомним, что первая попытка выборов главы ВСП состоялась 27 января 2025 года.

Однако ни один из претендентов на должность главы ВСП тогда не смог набрать необходимого количества голосов.

В настоящее время и. о. председателя ВСП является заместитель председателя Совета правосудия Дмитрий Лукьянов.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

выборы ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Выборы председателя Высшего совета правосудия состоятся 20 февраля

Это будет уже вторая попытка избрать руководителя главного органа судейского управления.

В Европе серьезная обеспокоенность по поводу отсутствия пока сигналов от США относительно места Европы за столом переговоров – Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о деталях разговора с Дональдом Трампом, министром финансов США Скоттом Бессентом и о беспокойстве европейских партнеров.

«Судебная реформа – это дело не только Украины, но и ЕС, ведь она финансируется за счет европейских налогоплательщиков», – посол ЕС в Украине Катарина Матернова

Посол ЕС в Украине рассказала, почему судебные реформы в Украине проходят так, как они происходят, и что будет дальше.

Владимир Зеленский подписал закон о прохождении повторной ВЛК ограниченно годными до 5 июня 2025 года

Граждане в возрасте от 25 до 60 лет, признанные ограниченно годными, обязаны до 5 июня 2025 года пройти повторное медицинское освидетельствование с целью определения пригодности к военной службе.

«Такого нет даже в Габоне» – в Верховной Раде рассказали об экспериментах над судебной властью во время процесса евроинтеграции

В Верховной Раде дали свою оценку событиям судебной реформы последних лет.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Белах
    Андрій Белах
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Ігор Борщов
    Ігор Борщов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Оксана Епель
    Оксана Епель
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду