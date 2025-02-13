В Хмельницком ТЦК мужчина покончил с собой во время прохождения ВЛК

Смерть военнообязанного наступила от массивного кровотечения.

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В Хмельницком мужчина совершил самоубийство во время прохождения военно-врачебной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого областного ТЦК и СП.

Указывается, что 13 февраля военнообязанный был доставлен в ТЦК, поскольку он находился в розыске за нарушение правил военного учета.

«Во время прохождения военно-врачебной комиссии он совершил по отношению к себе действия суицидального характера. На месте ему была предоставлена ​​оперативная первая домедицинская помощь и вызвана карета скорой медицинской помощи. Однако от массивного кровотечения последний скончался в карете скорой помощи», — говорится в сообщении.

В ТЦК подчеркивают, что никакое физическое или психологическое насилие к военнообязанному не применялось. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Черновицком областном территориальном центре комплектования умер 32-летний местный житель, проходивший военно-врачебную комиссию.

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