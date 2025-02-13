США ввели санкции против прокурора Международного уголовного суда Карима Хана

Санкции предусматривают замораживание американских активов фигурантов списка и запрет на въезд в США для них и их семей.

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Соединенные Штаты Америки внесли прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, который выдал ордер на арест Путина, в список подсанкционных лиц. Об этом говорится в заявлении Минфина США.

В частности, в заявлении отмечается: «Следующее лицо добавлено в санкционный перечень управления по контролю за иностранными активами (OFAC): Хан Карим Асад Ахмад, Гаага, Нидерланды».

Как указывает Reuters, санкции предусматривают замораживание американских активов для попавших в список лиц, а также визовые ограничения для должностных лиц МУС и их семей.

Ранее Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за «нарушение МУС». Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, запрет на въезд в США членам МУС, а также их семьям.

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