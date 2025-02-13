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В Минобороны ответили на самые распространенные вопросы об онлайн-отсрочках

17:54, 13 февраля 2025
Украинцам объяснили, почему не все отсрочки продолжаются автоматически и почему нельзя продлить студенческую отсрочку до конца семестра.
В Минобороны ответили на самые распространенные вопросы об онлайн-отсрочках
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В Минобороны подготовили для военнообязанных ответы на самые распространенные вопросы об онлайн-отсрочках. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

1) Почему все отсрочки продолжаются автоматически?

Когда вы подаете запрос в Резерв+, реестр Оберег запрашивает ваши данные в других реестрах, чтобы подтвердить основание для отсрочки. Наполнение реестров и налаживание взаимодействия между ними требует тщательной межведомственной работы и требует времени.

Постановление правительства №560 в пункте 59 предусматривает автоматическое продолжение «при наличии технической возможности», и мы активно работаем над его обеспечением. Чтобы все отсрочки в Резерв+ продолжались автоматически.

2) Почему у людей с инвалидностью есть отсрочка на три месяца, а не на год, как было раньше?

Отсрочка продолжается до конца объявленной мобилизации. Военное положение и мобилизация продолжаются каждые 90 дней новым указом, поэтому основания для отсрочки должны проверяться заново.

Люди с пожизненной инвалидностью, имеющие пенсионное удостоверение, могут больше не беспокоиться — их отсрочки в Резерв+ будут продолжаться автоматически во время каждого продолжения мобилизации. Если сохранится основание в реестре Пенсионного фонда. Работаем над тем, чтобы сделать эту функцию доступной всем людям с инвалидностью.

3) Почему нельзя продлить студенческую отсрочку до конца семестра?

В каждом ВУЗе свой график учебного процесса, что усложняет предоставление отсрочок до конца семестра. А четкого определения семестра в законодательстве пока нет. Поэтому в Резерв+ отсрочка предоставляется до конца мобилизации. После этого, если студент продолжает обучение, отсрочка продолжается автоматически.

Ранее Кабмин изменил перечень документов, подтверждающих право на отсрочку лица с инвалидностью и временно непригодных.

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Минобороны мобилизация отсрочка

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