У Міноборони відповіли на найпоширеніші питання про онлайн-відстрочки

Українцям пояснили, чому не всі відстрочки продовжуються автоматично та чому не можна продовжити студентську відстрочку до кінця семестру.

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У Міноборони підготували для військовозобов’язаних відповіді на найпоширеніші питання про онлайн-відстрочки. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

1) Чому не всі відстрочки продовжуються автоматично?

Коли ви подаєте запит у Резерв+, реєстр Оберіг запитує ваші дані в інших реєстрах, щоб підтвердити підставу для відстрочки. Наповнення реєстрів та налагодження взаємодії між ними вимагає ретельної міжвідомчої роботи та потребує часу.

Постанова уряду №560 в пункті 59 передбачає автоматичне продовження «за наявності технічної можливості», і ми активно працюємо над її забезпеченням. Щоб усі відстрочки в Резерв+ продовжувались автоматично.

2) Чому люди з інвалідністю мають відстрочку на три місяці, а не на рік, як було раніше?

Відстрочка триває до кінця оголошеної мобілізації. Воєнний стан та мобілізація продовжуються кожні 90 днів новим указом — тож підстави для відстрочки мають перевірятись заново.

Люди з пожиттєвою інвалідністю, які мають пенсійне посвідчення, можуть більше не перейматись — їхні відстрочки в Резерв+ будуть продовжуватись автоматично під час кожного продовження мобілізації. Якщо збережеться підстава в реєстрі Пенсійного фонду. Працюємо над тим, щоб зробити цю функцію доступною для всіх людей з інвалідністю.

3) Чому не можна продовжити студентську відстрочку до кінця семестру?

У кожному ЗВО — свій графік навчального процесу, що ускладнює надання відстрочок до кінця семестру. А чіткого визначення семестру в законодавстві поки немає. Тому в Резерв+ відстрочка надається до кінця мобілізації. Після цього, якщо студент продовжує навчання, відстрочка продовжується автоматично.

Раніше Кабмін змінив перелік документів, якими підтверджують право на відстрочку особи з інвалідністю і тимчасово непридатні.

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