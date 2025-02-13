США ввели санкції проти прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана

Санкції передбачають заморожування американських активів фігурантів списку та заборону на в'їзд до США для них та їхніх сімей.

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Сполучені Штати Америки внесли прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, який видав ордер на арешт Путіна, до переліку підсанкційних осіб. Про це йдеться в заяві Мінфіну США.

Зокрема, у заяві зазначається: «Наступну особу додано до санкційного переліку управління з контролю за іноземними активами (OFAC): Хан Карім Асад Ахмад, Гаага, Нідерланди».

Як вказує Reuters, санкції передбачають заморожування американських активів для тих осіб, які потраплять у список, а також візові обмеження для посадовців МКС та їхніх родин.

Раніше Дональд Трамп підписав виконавчий указ про санкції проти МКС за дії проти Вашингтона та його союзників, включаючи Ізраїль. В указі наголошується, що США вводитимуть суттєві заходи проти тих, хто відповідальний за «порушення МКС». Деякі з цих заходів включають блокування власності, активів, заборону на в'їзд до США членам МКС, а також їхнім сім'ям.

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