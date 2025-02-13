У Хмельницькому ТЦК чоловік наклав на себе руки під час проходження ВЛК

Смерть військовозобов’язаного настала від масивної кровотечі.

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У Хмельницькому чоловік вчинив самогубство під час проходження військово-лікарської комісії. Про це повідомляє пресслужба Хмельницького обласного ТЦК та СП.

Вказується, що 13 лютого військовозобов’язаного доставили до ТЦК, оскільки він перебував у розшуку за порушення правил військового обліку.

«Під час проходження військово-лікарської комісії він вчинив по відношенню до себе дії суїцидального характеру. На місці йому було надано оперативну першу домедичну допомогу та викликано карету швидкої медичної допомоги. Однак, від масивної кровотечі останній помер у кареті швидкої допомоги», — йдеться у повідомленні.

У ТЦК наголошують, що жодного фізичного чи психологічного насильства до військовозобов’язаного не застосовувалося. Наразі тривають слідчі дії.

Як писала «Судово-юридична газета», у Чернівецькому обласному територіальному центрі комплектування помер 32-річний місцевий житель, який проходив військово-лікарську комісію.

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