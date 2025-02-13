Вибори голови Вищої ради правосуддя відбудуться 20 лютого

Це буде вже друга спроба обрати керівника головного органу суддівського врядування.

Джерело фото - ВРП

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Вибори голови Вищої ради правосуддя заплановані на 20 лютого.

Відповідне засідання відбудеться о 9:00.

Це буде вже друга спроба обрання голови Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, що перша спроба виборів голови ВРП відбулася 27 січня 2025 року.

Однак жоден з претендентів на посаду голови ВРП тоді не зміг набрати необхідної кількості голосів.

Наразі в. о. голови ВРП є заступник голови Ради правосуддя Дмитро Лук’янов.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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