Вибори голови Вищої ради правосуддя відбудуться 20 лютого

Вибори голови Вищої ради правосуддя заплановані на 20 лютого.
Відповідне засідання відбудеться о 9:00.
Це буде вже друга спроба обрання голови Вищої ради правосуддя.
Нагадаємо, що перша спроба виборів голови ВРП відбулася 27 січня 2025 року.
Однак жоден з претендентів на посаду голови ВРП тоді не зміг набрати необхідної кількості голосів.
Наразі в. о. голови ВРП є заступник голови Ради правосуддя Дмитро Лук’янов.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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