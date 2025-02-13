УЗ модернизировала и отправила в рейс новые пассажирские вагоны – фото

Все новые вагоны имеют повышенные характеристики безопасности.

Источник фото: УЗ

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Укрзализныця отправила в первый рейс из Харькова еще 9 новых пассажирских вагонов. Это 5 купейных и 4 СВ вагона, построенных на Крюковском вагоностроительном заводе. Они дополняют фирменный поезд «Оберег» №63/64 Харьков – Львов.

Как указывают в УЗ, по мере получения следующих партий вагонов этот рейс будет укомплектован до статуса Флагманского. Стоимость билетов при этом не меняется.

Все новые вагоны имеют повышенные характеристики безопасности:

4-зонное видеонаблюдение;

⁠ручный замок и дополнительная блокировка купе;

⁠сигнализацию на вход в купе с усиленным сигналом;

⁠кнопку вызова проводника;

⁠модернизированные инструменты связи и управление вагоном для поездной бригады.

Список удобств для пассажира включает:

⁠качественная шумоизоляция и более плавный ход;

«мягкая» читальная зона у окна в каждом купе;

⁠розетки, USB, Type-C на каждом пассажирском месте;

⁠ дополнительные «планшетные» столики для пассажиров верхних полок купейных вагонов;

⁠ несколько режимов управления освещением, включая контурный вечерний свет для СВ.

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