УЗ модернизировала и отправила в рейс новые пассажирские вагоны – фото

Укрзализныця отправила в первый рейс из Харькова еще 9 новых пассажирских вагонов. Это 5 купейных и 4 СВ вагона, построенных на Крюковском вагоностроительном заводе. Они дополняют фирменный поезд «Оберег» №63/64 Харьков – Львов.
Как указывают в УЗ, по мере получения следующих партий вагонов этот рейс будет укомплектован до статуса Флагманского. Стоимость билетов при этом не меняется.
Все новые вагоны имеют повышенные характеристики безопасности:
Список удобств для пассажира включает:
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