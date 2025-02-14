Привітання з Днем святого Валентина — найкращі побажання, вірші та листівки

Найкращі привітання з Днем святого Валентина у віршах, прозі та в картинках дивіться у нашій добірці.

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14 лютого в Україні та світі свідкують День святого Валентина. За традицією, закохані проводять цей день разом, готують одне одному різноманітні подарунки та приємні сюрпризи.

Ми підготували теплі привітання з Днем святого Валентина у прозі, віршах та листівках.

З Днем святого Валентина у віршах

Прийми, любов, моє вітання,

Коли весна ось-ось прийде.

І квітне на землі кохання

У ніжний Валентинів день.

Повільно пелюстки зриваю,

Потрібна відповідь мені,

Чому ж у квітки я питаю,

Чи любиш ти мене, чи ні?

Пробач, що я на світі є,

Що часто поглядом тривожу.

Пробач, що ти життя моє,

Інакше жити я не можу!

***

Ти є вітрилом мого корабля,

Кохання крилами для мене стало,

Ти муза, пілігримова зоря

Ти є усе, чого мені так бракувало.

***

Люблю тебе

І твої очі,

Волосся твоє золоте,

Лиш ти снишся мені щоночі,

Тепліші ці для мене сни

За полудневу літню спеку,

Вуста твої неначе рай

Коли цілуєш мене, знай,

Як добре, що ти в мене є,

Люблю, люблю тебе і все!

***

Ти мій скарб, моє кохання!

Хай здійсняться всі бажання!

Зі святом вітаю тебе,

Дарую закохане серце своє!

***

Ти музика мого життя,

Чарівний спів без слів, без порівняння

Мелодія, якій немає вороття,

Бо душі наші з’єднані коханням!

***

Скільки зірочок на небі,

Скільки камінців на дні,

Стільки палких поцілунків

Посилаю я тобі!

***

Ти поруч, і все прекрасно:

І дощ, і холодний вітер.

Спасибі тобі, мій ясний,

За те, що ти є на світі.

Спасибі за ці губи,

Спасибі за руки ці.

Спасибі тобі, мій коханий,

За те, що ти є на світі.

Ми поруч, але ж могли б

Один одного зовсім не зустріти...

Єдиний мій, дякую

За те, що ти є на світі!

***

Писати гарно я не вмію,

але для тебе напишу.

По-перше: я тебе цілую...

По-друге: я тебе люблю!

***

У цей прекрасний день ясний

Приношу я тобі вітання

А ці сніжинки, що летять,

Нехай дарують щастя та кохання.

***

Хай з подихом холодної зими,

Приходить щастя, стукає в віконце,

І ти його у душу пропусти

Щоб зігрівало наче сонце,

Хай день дарує усмішку тобі,

А вечір затишок й палке кохання,

І щоб завжди в твоєму колі,

Була любов і вірні друзі!

***

В житті – як в казці:

Три бажання,

принцеси, принци і кохання;

Рожеві замки, сині далі,

Хто любить – той перемагає,

Хто вірить і горить душею –

Зійдеться з мрією своєю!

З днем святого Валентина!

З Днем святого Валентина у прозі

***

З Днем Валентина! Нехай свято принесе масу найприємніших емоцій, любовних пригод та неймовірних, казкових подарунків. Нехай твоя історія кохання отримає сьогодні чудове продовження!

***

Дякую, що серед нескінченної множини сердець ти вибрав саме мене. Дякую за твоє кохання, за твої посмішки, за кожен вчинок, який ти робиш, щоб прикрасити моє життя. Дякую, що ділишся зі мною всім: мріями, сльозами, радощами, перемогами та невдачами. З Днем святого Валентина!

***

Вітаю тебе з днем закоханих! Будь бажаним і коханим завжди та скрізь! Будь щасливою людиною, нехай завжди горять очі, нехай усмішка не сходить з обличчя! Заманюй, зачаровуй та дивуй! І люби, щиро, як уперше!

***

У День закоханих бажаю, щоб у серці завжди горів вогник кохання. Щоб кохана людина була поруч і оточувала ніжністю, турботою, теплом! Нехай у житті кохання не залишається осторонь, і всі почуття будуть щирими.

***

З Днем святого Валентина! Нехай цей святковий день буде сповнений радості та любові, і виконання всіх бажань! Бажаю всіх благ, щастя та злагоди, позитивного настрою та удачі!

***

Вітаю з Днем святого Валентина! Цього дня можна зайвий раз сказати, як сильно я кохаю тебе. Кожен проведений день разом із тобою дає мені заряд енергії, радості та щастя. Дякую тобі за кохання, затишок та турботу у наших відносинах, зі святом!

***

Зі святом усіх закоханих! Нехай почуття будуть сильними та міцними, нехай навколо розквітають троянди та творяться чудеса. Адже кохання - це найбільша сила, яка здатна на все!

Листівки з Днем святого Валентина

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