У Мін’юсті роз’яснили питання внесення змін до актового запису цивільного стану

Внесення змін до актового запису цивільного стану проводиться за заявою особи.

Фото: dtkt.ua

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Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції пояснило, що робити, якщо в документах про державну реєстрацію актів цивільного стану зазначено неправильні або неповні відомості.

Порядок внесення змін до актових записів цивільного стану врегульовано:

Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»;

Правилами внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 № 96/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.01.2011 за № 55/18793.

Місце подання заяви про внесення змін до актового запису цивільного стану:

- відділи державної реєстрації актів цивільного стану;

- дипломатичні представництва і консульські установи України;

- центри надання адміністративних послуг за умови підписаного узгодженого рішення про надання таких послуг.

В умовах воєнного стану заява подається до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану, розташованого на підконтрольній українській владі території.

Внесення змін до актового запису цивільного стану проводиться за заявою:

- особи, щодо якої складено актовий запис;

- одного з батьків, опікуна, піклувальника дитини;

- опікуна недієздатної особи;

- спадкоємців померлого;

- представника органу опіки та піклування під час здійснення повноважень з опіки та піклування стосовно особи, яка має право на подання такої заяви.

Документи, які потрібно подати:

- заява встановленої форми;

- паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства заявника. У разі подання заяви громадянином України, який постійно проживає за кордоном, пред’являється паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

- свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану, у якому зазначено неправильні, неповні відомості або відомості, які підлягають зміні.

Документи, складені іноземною мовою, подаються для внесення змін до актових записів цивільного стану разом з їх перекладами на українську мову, засвідченими в установленому порядку, які залишаються у справах відділу, який прийняв заяву.

Документи, видані компетентними органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами України за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, визнаються дійсними в Україні за наявності легалізації, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Якщо підставою для внесення змін до актових записів цивільного стану, є рішення суду або якщо певне рішення суду є необхідним для внесення змін, внесення змін до актових записів цивільного стану за зверненням заявника проводиться виключно на підставі примірника рішення суду в електронній формі, отриманого у результаті інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром судових рішень та Державним реєстром актів цивільного стану громадян.

- У разі подання до відділу рішення іноземного суду про внесення змін актових записів цивільного стану питання про його виконання вирішується згідно з чинним законодавством України та з урахуванням вимог міжнародних договорів України про надання правової допомоги, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

За наслідками перевірки зібраних документів орган державної реєстрації актів цивільного стану складає обґрунтований висновок про внесення змін до актового запису цивільного стану або про відмову в цьому.

У разі відмови у внесенні змін до актового запису цивільного стану у висновку вказуються причини відмови та зазначається про можливість її оскарження в судовому порядку.

- Зміни до актового запису цивільного стану вносяться відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання відповідного актового запису.

- Після внесення змін до актового запису цивільного стану заявнику повторно видається свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану.

- Чинним законодавством не передбачено норм, що забороняють подачу заяви про внесення змін до актового запису цивільного стану через представника.

Заява розглядається у строк:

- що не перевищує трьох місяців з дня її подання, але за наявності поважних причин цей строк продовжується не більше ніж на три місяці;

- що не перевищує п’ятнадцяти робочих днів - у разі, якщо актові записи цивільного стану, до яких потрібно внести зміни та на підставі яких вирішується питання щодо внесення змін, зберігаються в архіві відділу, до якого подано відповідну заяву, а також якщо зазначені в заяві відомості або інші подані заявником документи не потребують перевірки;

- дипломатичним представництвом або консульською установою України таке питання розглядається у шестимісячний строк з дня подання до них відповідної заяви.

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