У Києві оштрафували водія маршрутки, який їхав на червоний сигнал світлофора – відео

Водій маршрутки отримав постанову від патрульних.

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У столиці патрульні поліцейські притягнули до відповідальності водія, який порушив ПДР. Як вказується, подія трапилася у Святошинському районі.

Під час патрулювання інспектори помітили маршрутний транспортний засіб, керманич якого проїхав перехрестя на червоний заборонний сигнал світлофора.

Відтак, водія зупинили та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП, сума штрафу становить — 510 гривень.

Згідно ПДР, червоний сигнал світлофору забороняє рух.

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