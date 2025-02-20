Практика судів
  1. В Україні

У Києві оштрафували водія маршрутки, який їхав на червоний сигнал світлофора – відео

23:04, 20 лютого 2025
Водій маршрутки отримав постанову від патрульних.
У Києві оштрафували водія маршрутки, який їхав на червоний сигнал світлофора – відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці патрульні поліцейські притягнули до відповідальності водія, який порушив ПДР. Як вказується, подія трапилася у Святошинському районі.

Під час патрулювання інспектори помітили маршрутний транспортний засіб, керманич якого проїхав перехрестя на червоний заборонний сигнал світлофора.

Відтак, водія зупинили та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП, сума штрафу становить — 510 гривень.

Згідно ПДР, червоний сигнал світлофору забороняє рух.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ПДР Київ штраф патрульна поліція транспорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ярослав Юрчишин повідомив, що через зупинку фінансування USAID його комітету Верховної Ради зі свободи слова доведеться проводити круглі столи власними силами

Комітету зі свободи слова стане складніше проводити круглі столи, на зразок того, де обговорювали заборону Telegram, бо зупинилося фінансування програми USAID «РАДА: наступне покоління», яка мала загальну вартість 25 млн доларів.

Розмова з місією МВФ була важка — Данило Гетманцев підсумував візит делегації до комітету

Голова Комітету з питань податкової політики Данило Гетманцев провів зустріч з місією МВФ, яка 20 лютого прибула до Києва.

МВФ акцентує велику увагу на створенні нового адміністративного суду і очікує, що Верховна Рада проголосує його незабаром – Роксолана Підласа

За результатами зустрічі з представниками місії МВФ голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа підкреслила, що на створенні адміністративного суду МВФ продовжує акцентувати велику увагу й очікує, що Верховна Рада проголосує його найближчим часом.

Середня зарплата держслужбовців – 55,8 тисяч грн, а у цивільному секторі – 14,4 тисячі: Галина Третьякова розкритикувала законопроект про підвищення мінімального рівня оплати праці чиновників

Фіксування мінімального окладу держслужбовця на рівні двох мінімальних зарплат може призвести до непрогнозованого зростання бюджетних витрат – Галина Третьякова розкритикувала законопроект про реформу оплати праці чиновників.

Верховна Рада розгляне зміни до закону про страхування цивільно-правової відповідальності власників авто щодо компенсації витрат учасників бойових дій

Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни отримають тимчасове звільнення від обов’язку мати договір обов’язкового страхування до 30 червня 2025 року.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Бойко
    Олександр Бойко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Ганна Лебедєва
    Ганна Лебедєва
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду