В Киеве оштрафовали водителя маршрутки, который ехал на красный сигнал светофора – видео

Водитель маршрутки получил постановление от патрульных.

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В столице патрульные полицейские привлекли к ответственности водителя, нарушившего ПДД. Как указывается, событие произошло в Святошинском районе.

Во время патрулирования инспекторы заметили маршрутное транспортное средство, водитель которого проехал перекресток на красный запрещающий сигнал светофора.

Следовательно, водителя остановили и вынесли на него постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП, сумма штрафа составляет – 510 гривен.

Согласно ПДД, красный сигнал светофора запрещает движение.

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