Интернет во время блекаутов будет работать в каждом ЦНАПе и больнице — Кабмин ввел новые правила

Каждое госучреждение должно обеспечивать работников и посетителей бесперебойным доступом в интернет во время блекаутов.

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Интернет во время блэкаутов будет работать в каждом госучреждении. Кабинет министров принял соответствующее постановление. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

В частности, правительство утвердило четкие технические требования, которые госучреждения будут определять при тендерных закупках интернет-услуг у провайдеров.

Так, каждый ЦНАП, больница и любое коммунальное учреждение должны обеспечивать работников и посетителей бесперебойным доступом в интернет во время блекаутов.

Что меняется?

Провайдеры должны обеспечивать госорганы бесперебойно работающим интернетом во время отключений.

Скорость интернета будет зависеть от количества сотрудников и посетителей организации:

до 20 пользователей - не менее 100 Мбит/с

20-100 пользователей - 500 Мбит/с

свыше 100 пользователей - 1 Гбит/с.

Учреждения со 100+ людьми должны подписывать контракт с двумя провайдерами, чтобы иметь резервное подключение к интернету на экстренные случаи.

В каждом заведении будут развертываться открытые Wi-Fi зоны в местах ожидания и обслуживания граждан. Так украинцы будут пользоваться стабильным интернетом, если он скрылся дома.

Тендеры с новыми условиями госучреждения будут заключаться после завершения действующих договоров.

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