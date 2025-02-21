Интернет во время блекаутов будет работать в каждом ЦНАПе и больнице — Кабмин ввел новые правила

Интернет во время блэкаутов будет работать в каждом госучреждении. Кабинет министров принял соответствующее постановление. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
В частности, правительство утвердило четкие технические требования, которые госучреждения будут определять при тендерных закупках интернет-услуг у провайдеров.
Так, каждый ЦНАП, больница и любое коммунальное учреждение должны обеспечивать работников и посетителей бесперебойным доступом в интернет во время блекаутов.
Что меняется?
Провайдеры должны обеспечивать госорганы бесперебойно работающим интернетом во время отключений.
Скорость интернета будет зависеть от количества сотрудников и посетителей организации:
Учреждения со 100+ людьми должны подписывать контракт с двумя провайдерами, чтобы иметь резервное подключение к интернету на экстренные случаи.
В каждом заведении будут развертываться открытые Wi-Fi зоны в местах ожидания и обслуживания граждан. Так украинцы будут пользоваться стабильным интернетом, если он скрылся дома.
Тендеры с новыми условиями госучреждения будут заключаться после завершения действующих договоров.
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