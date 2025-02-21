Практика судів
  1. В Україні

Інтернет під час блекаутів працюватиме в кожному ЦНАПі та лікарні — Кабмін запровадив нові правила

20:22, 21 лютого 2025
Кожна держустанова має забезпечувати працівників і відвідувачів безперебійним доступом до інтернету під час блекаутів.
Інтернет під час блекаутів працюватиме в кожному ЦНАПі та лікарні — Кабмін запровадив нові правила
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Інтернет під час блекаутів працюватиме в кожній держустанові. Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Зокрема, уряд затвердив чіткі технічні вимоги, які держустанови визначатимуть при тендерних закупівлях інтернет-послуг у провайдерів.

Так, кожен ЦНАП, лікарня та будь-який комунальний заклад має забезпечувати працівників і відвідувачів безперебійним доступом до інтернету під час блекаутів.

Що змінюється?

Провайдери мають забезпечувати держоргани інтернетом, який безперебійно працює під час знеструмлень.

Швидкість інтернету залежатиме від кількості працівників і відвідувачів організації:

  • до 20 користувачів — не менш ніж 100 Мбіт/с
  • 20-100 користувачів — 500 Мбіт/с
  • понад 100 користувачів — 1 Гбіт/с.

Установи зі 100+ людьми мають підписувати контракт з двома провайдерами, щоб мати резервне під’єднання до інтернету на екстрені випадки.

У кожному закладі розгортатимуть відкриті Wi-Fi зони в місцях очікування та обслуговування громадян. Так українці користуватимуться стабільним інтернетом, якщо він зник удома.

Тендери з новими умовами держустанови укладатимуть після завершення чинних договорів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України ЦНАП блекаут електроенергія відключення світла графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Керівництво судів Східного апеляційного округу звернулося до керівників органів системи правосуддя щодо законопроекту, яким пропонується скасувати Житловий кодекс

Як зазначено у зверненні, положення цього законопроекту викликали глибоке занепокоєння, оскільки існує небезпека погіршення становища осіб, які проживають у службовому житлі, зокрема, суддів та працівників державних органів та установ системи правосуддя.

Уряд знайшов приміщення для майбутнього Спеціалізованого окружного адмінсуду та його апеляційної інстанції

Конкурсні процедури відбору на посади суддів, ремонт приміщень та забезпечення судів усім необхідним візьмуть на себе європейські партнери.

«Питання не якщо, а коли»: Ярослав Юрчишин впевнений, що його закон щодо процедури видалення ЗМІ коментарів читачів буде підписано

Голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що питання підписання закону його авторства про процедуру видалення коментарів читачів вже стоїть «не якщо, а коли», втім, для виконання закону у частині викладення відеотрансляцій комітетів у публічному доступі немає коштів.

Столичні райсуди шукають працівників в апарат суду – зарплата від 6 до 14 тисяч гривень

Судам потрібні помічники суддів, секретарі судового засідання, головні та IT-спеціалісти.

Верховний Суд вирішить, чи є виключення Кабміном канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів підставою застосування норм про зворотну дію закону про кримінальну відповідальність

ККС передав справу на розгляд об’єднаної палати, бо вважає, що сприйняття змін до Переліку наркотичних засобів як змін до Кримінального кодексу є прямим запереченням правових позицій КСУ, за якими подібні зміни не створюють підґрунтя до застосування норм про зворотну дію закону про кримінальну відповідальність.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Рафальська
    Інна Рафальська
    керівник Адвокатського об’єднання «Київська муніципальна колегія адвокатів»
  • Сергій Дудін
    Сергій Дудін
    суддя Київського окружного адміністративного суду