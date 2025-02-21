Інтернет під час блекаутів працюватиме в кожному ЦНАПі та лікарні — Кабмін запровадив нові правила

Кожна держустанова має забезпечувати працівників і відвідувачів безперебійним доступом до інтернету під час блекаутів.

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Інтернет під час блекаутів працюватиме в кожній держустанові. Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Зокрема, уряд затвердив чіткі технічні вимоги, які держустанови визначатимуть при тендерних закупівлях інтернет-послуг у провайдерів.

Так, кожен ЦНАП, лікарня та будь-який комунальний заклад має забезпечувати працівників і відвідувачів безперебійним доступом до інтернету під час блекаутів.

Що змінюється?

Провайдери мають забезпечувати держоргани інтернетом, який безперебійно працює під час знеструмлень.

Швидкість інтернету залежатиме від кількості працівників і відвідувачів організації:

до 20 користувачів — не менш ніж 100 Мбіт/с

20-100 користувачів — 500 Мбіт/с

понад 100 користувачів — 1 Гбіт/с.

Установи зі 100+ людьми мають підписувати контракт з двома провайдерами, щоб мати резервне під’єднання до інтернету на екстрені випадки.

У кожному закладі розгортатимуть відкриті Wi-Fi зони в місцях очікування та обслуговування громадян. Так українці користуватимуться стабільним інтернетом, якщо він зник удома.

Тендери з новими умовами держустанови укладатимуть після завершення чинних договорів.

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