Интерпол не ищет нардепа Дубневича

Народный депутат Ярослав Дубневич, которого украинские власти объявили в международный розыск по «газовому делу», не находится в розыске Интерпола, сообщил адвокат Дубневича Владимир Богатырь.

Ярослав Дубневич. Фото: 24 канал

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Народный депутат Ярослав Дубневич, которого украинские власти объявили в международный розыск по «газовому делу», не находится в розыске Интерпола. Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Дубневича Владимир Богатырь.

Он отметил, что получил соответствующее письмо Интерполу в распоряжение.

В ноябре 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины по ходатайству прокурора Специализированной прокуратуры объявил Дубневича в международный розыск.

Ему инкриминируют незаконное завладение 93 млн грн ПАО «Укрзализныци», а также организацию хищения природного газа НАК "Нафтогаз Украины" на сумму 2,2 млрд.

Принимая решение, суд исходил из неявки обвиняемого в судебные заседания и наличие информации о его пребывании за границей.

Как доказательство была представлена ​​информация вроде бы из системы официального канала Европола Secure Information Exchange Network (SIENA), хотя в Государственной пограничной службе пересечение государственной границы Дубневичем зафиксировано не было.

Позже штаб-квартира Европейского полицейского управления в Гааге сообщила, что никакие данные по нардепу не находятся на проработке в Европоле.

«В отношениях с международными институтами украинские правоохранительные органы часто выдают желаемое за действительное. И тем самым злоупотребляют своими правами, предоставленными в рамках соответствующих соглашений. Это, безусловно, негативно влияет на отношение международных организаций к украинским судебной и правоохранительной системам», - убежден адвокат Владимир Богатырь.

По его словам, в случае с народным депутатом Дубневичем, сомнительными выглядят искусственно созданные формальные основания для объявления в розыск, особенно в условиях, когда значительная часть парламентариев находится под давлением уголовных преследований.

Напомним, в Украине работает Национальное центральное бюро Интерпола, функции которого выполняет Национальная полиция. На нее как на рабочий аппарат возложены задачи по координации правоохранительных органов, а также взаимодействие с генеральным секретариатом Интерпола и соответствующими органами государств-членов. В частности, о направлении партнерам запросов о преступниках и разыскиваемых лиц, а также о приеме и контроле реализации аналогичных запросов из-за рубежа.

Главным направлением взаимодействия правоохранительных органов по линии Интерпола является установление местонахождения разыскиваемых лиц. Когда подозреваемые пытаются избежать правосудия, укрывшись за границей, они могут попасть в международный розыск из-за так называемого красного оповещения. По сути, оно является запросом в правоохранительные органы по всему миру с просьбой найти и временно арестовать личность в ожидании экстрадиции или передачи. Как правило, запрос основывается на судебном решении страны.

«Красное оповещение не является ордером на арест лица. Оно является лишь одновременным предупреждением полиции всех стран-членов Интерпола о факте розыска. Поэтому Интерпол не разыскивает лиц, он не может заставить правоохранительные органы любой страны кого-то арестовать. Каждая страна сама решает, какое правовое значение она придает красным уведомлениям и полномочиям своих правоохранителей по его выполнению», - добавил Богатырь.

Кроме этого, по словам адвоката, важно учитывать, что запрос страны-члена на красное извещение не выполняется автоматически. Он предварительно рассматривается как Секретариатом, так и может быть превентивно заблокирован Комиссией по контролю за файлами Интерпол, например, из-за несоответствия уставу и правилам Интерпола.

По его словам, поскольку международный розыск, как правило, происходит по каналам Интерпола, как крупнейшей международной организации полицейского сотрудничества, то в настоящее время розыск фактически не осуществляется, а правовые основания для международного розыска крайне сомнительны.

Как сообщали Українські Новини, ранее свидетеля уголовного дела против нардепа Дубневича работники НАБУ сломали руку. НАБУ объявило в розыск депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича.

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