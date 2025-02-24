Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Кабмин поставил задачу разработать законопроект о внесудебном разрешении потребительских споров

08:30, 24 февраля 2025
Предлагается предоставить возможности потребителям и субъектам хозяйствования быстро разрешать как внутренние, так и трансграничные потребительские споры, не обращаясь в суд.
Кабмин поставил задачу разработать законопроект о внесудебном разрешении потребительских споров
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин поручил Минэкономики привести национальное законодательство в сфере защиты прав потребителей в соответствие с законодательством ЕС путем имплементации Директивы 2013/11/ЕС Европейского Парламента и Совета от 21 мая 2013 г. об альтернативном разрешении потребительских споров.

Так, предлагается предоставить возможности потребителям и субъектам хозяйствования быстро разрешать как внутренние, так и трансграничные потребительские споры, не обращаясь в суд.

Соответствующие предложения содержит План приоритетных действий Кабмина на 2025 год, утвержденный распоряжением №131-р.

Также план содержит задачи по разработке и представлению на рассмотрение правительства законопроекта о внесении изменений в Закон «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» по защите прав хозяйствующих субъектов в сфере разрешительной системы введения досудебного обжалования решений разрешительных органов, урегулирования проблемных вопросов и разрешения споров.

Кроме того, предлагается весной подать законопроект о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и другие законы об укреплении системы декларирования и проверки добродетели судей. Исполнителями выступают Минюст и Высшая квалификационная комиссия судей. Этим законопроектом должно быть уточнено содержание деклараций добродетели, оснований для проведения проверки; увеличен временной период, в течение которого проводится проверка; конкретизированы механизмы и сроки проведения проверки, права и обязанности физических и юридических лиц, вовлеченных в проверку, правовые последствия проверки.

Также НАПК поручено разработать законопроект о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» об усовершенствовании процедуры отбора судей и привлечении их к дисциплинарной ответственности. Предлагается усиление роли общественности в процедуре отбора судей на должность и уточнение перечня оснований для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности с соблюдением принципа правовой определенности и в соответствии с рекомендациями GRECO.

Еще одним направлением является разработка и представление Кабмину законопроекта о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях по совершенствованию процедуры привлечения лиц к административной ответственности, в частности путем определения подсудности Высшего антикоррупционного суда по отдельным административным правонарушениям, связанным с коррупцией.

Также поручено разработать законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно недопустимости злоупотребления процессуальными правами в уголовном процессе.

Бюро экономической безопасности получило поручение разработать законопроекты с изменениями в УПК по определению компетенции органов досудебного расследования по противодействию правонарушениям по фактам незаконных действий со средствами международной финансовой помощи ЕС, а также изменения в Уголовный кодекс об ответственности за незаконные действия со средствами или активами бюджетов ЕС. Этими изменениями должна быть установлена ​​ответственность за незаконные действия со средствами международной помощи ЕС.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

законопроект Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд в 2024 году отменил более 50% оправдательных приговоров

Количество отменных Верховным Судом оправдательных приговоров уменьшилось, но все же остается на высоком уровне.

Верховный Суд указал, что запись в трудовой книжке не является безусловным доказательством работы лица при наличии обоснованных сомнений в достоверности данных

Верховный Суд отменил решение судов предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение, отметив, что наличие записи в трудовой книжке не является основанием для зачисления периода работы в страховой стаж.

Кабмин поставил задачу разработать законопроект о внесудебном разрешении потребительских споров

Предлагается предоставить возможности потребителям и субъектам хозяйствования быстро разрешать как внутренние, так и трансграничные потребительские споры, не обращаясь в суд.

Заведения высшего образования МВД, СБУ, высшие военные учебные заведения лишат права готовить юристов — Комитет одобрил концепцию реформы

Комитетом одобрена концепция реформирования высшего юридического образования и первичного доступа к юридической профессии, которая предусматривает запрет подготовки юристов в учебных заведениях МВД, СБУ, высших военных учебных заведениях – дальше будут готовить законопроект.

Сколько Украина может получить за создание нового специализированного админсуда от европейских партнеров

При выполнении ряда шагов, среди которых создание нового специализированного админсуда, Украина может получить от европейских партнеров 2,35 млрд евро кредита и 300 млн евро гранта, но если требование не будет выполнено, у партнеров могут возникнуть вопросы по потраченным средствам.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Тітов
    Олександр Тітов
    суддя Харківського окружного адміністративного суду