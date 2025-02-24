Кабмин поставил задачу разработать законопроект о внесудебном разрешении потребительских споров

Предлагается предоставить возможности потребителям и субъектам хозяйствования быстро разрешать как внутренние, так и трансграничные потребительские споры, не обращаясь в суд.

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Кабмин поручил Минэкономики привести национальное законодательство в сфере защиты прав потребителей в соответствие с законодательством ЕС путем имплементации Директивы 2013/11/ЕС Европейского Парламента и Совета от 21 мая 2013 г. об альтернативном разрешении потребительских споров.

Так, предлагается предоставить возможности потребителям и субъектам хозяйствования быстро разрешать как внутренние, так и трансграничные потребительские споры, не обращаясь в суд.

Соответствующие предложения содержит План приоритетных действий Кабмина на 2025 год, утвержденный распоряжением №131-р.

Также план содержит задачи по разработке и представлению на рассмотрение правительства законопроекта о внесении изменений в Закон «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» по защите прав хозяйствующих субъектов в сфере разрешительной системы введения досудебного обжалования решений разрешительных органов, урегулирования проблемных вопросов и разрешения споров.

Кроме того, предлагается весной подать законопроект о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и другие законы об укреплении системы декларирования и проверки добродетели судей. Исполнителями выступают Минюст и Высшая квалификационная комиссия судей. Этим законопроектом должно быть уточнено содержание деклараций добродетели, оснований для проведения проверки; увеличен временной период, в течение которого проводится проверка; конкретизированы механизмы и сроки проведения проверки, права и обязанности физических и юридических лиц, вовлеченных в проверку, правовые последствия проверки.

Также НАПК поручено разработать законопроект о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» об усовершенствовании процедуры отбора судей и привлечении их к дисциплинарной ответственности. Предлагается усиление роли общественности в процедуре отбора судей на должность и уточнение перечня оснований для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности с соблюдением принципа правовой определенности и в соответствии с рекомендациями GRECO.

Еще одним направлением является разработка и представление Кабмину законопроекта о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях по совершенствованию процедуры привлечения лиц к административной ответственности, в частности путем определения подсудности Высшего антикоррупционного суда по отдельным административным правонарушениям, связанным с коррупцией.

Также поручено разработать законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно недопустимости злоупотребления процессуальными правами в уголовном процессе.

Бюро экономической безопасности получило поручение разработать законопроекты с изменениями в УПК по определению компетенции органов досудебного расследования по противодействию правонарушениям по фактам незаконных действий со средствами международной финансовой помощи ЕС, а также изменения в Уголовный кодекс об ответственности за незаконные действия со средствами или активами бюджетов ЕС. Этими изменениями должна быть установлена ​​ответственность за незаконные действия со средствами международной помощи ЕС.

Автор: Наталя Мамченко

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