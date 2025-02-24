Кабмін поставив завдання розробити законопроект про позасудове вирішення споживчих спорів

Пропонується надати можливості споживачам та суб’єктам господарювання швидко вирішувати як внутрішні, так і транскордонні споживчі спори, не звертаючись до суду.

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Кабмін доручив Мінекономіки привести національного законодавства у сфері захисту прав споживачів у відповідність із законодавством ЄС шляхом імплементації Директиви 2013/11/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2013 р. про альтернативне вирішення споживчих спорів.

Так, пропонується надати можливості споживачам та суб’єктам господарювання швидко вирішувати як внутрішні, так і транскордонні споживчі спори, не звертаючись до суду.

Відповідні пропозиції містить План пріоритетних дій Кабміну на 2025 рік, затверджений розпорядженням №131-р.

Також план містить завдання з розроблення та подання на розгляд уряду законопроекту про внесення змін до Закону «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» щодо захисту прав суб’єктів господарювання у сфері дозвільної системи запровадження досудового оскарження рішень дозвільних органів, врегулювання проблемних питань та вирішення спорів.

Крім того, пропонується навесні подати законопроект про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» та інших законів щодо зміцнення системи декларування та перевірки доброчесності суддів. Виконавцями виступають Мін’юст і Вища кваліфікаційна комісія суддів. Цим законопроектом має бути уточнено зміст декларацій доброчесності, підстав для проведення перевірки; збільшено часовий період, протягом якого проводиться перевірка; конкретизовано механізми та строки проведення перевірки, права та обов’язки фізичних та юридичних осіб, залучених до проведення перевірки, правові наслідки перевірки.

Також НАЗК доручено розробити законопроект про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо вдосконалення процедури добору суддів та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. Пропонується посилення ролі громадськості в процедурі добору суддів на посаду і уточнення переліку підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності з дотриманням принципу правової визначеності та відповідно до рекомендацій GRECO.

Ще одним напрямом є розроблення та подання Кабміну законопроекту про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення процедури притягнення осіб до адміністративної відповідальності, зокрема шляхом визначення підсудності Вищого антикорупційного суду стосовно окремих адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Також доручено розробити законопроект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо неприпустимості зловживання процесуальними правами в кримінальному процесі.

Бюро економічної безпеки отримало доручення розробити законопроекти зі змінами до КПК щодо визначення компетенції органів досудового розслідування з протидії правопорушенням за фактами незаконних дій з коштами міжнародної фінансової допомоги ЄС, а також зміни до Кримінального кодексу щодо відповідальності за незаконні дії з коштами або активами бюджетів ЄС. Цими змінами має бути встановлена відповідальність за незаконні дії з коштами міжнародної фінансової допомоги ЄС.

Автор: Наталя Мамченко

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