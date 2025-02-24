Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Кабмін поставив завдання розробити законопроект про позасудове вирішення споживчих спорів

12:20, 24 лютого 2025
Пропонується надати можливості споживачам та суб’єктам господарювання швидко вирішувати як внутрішні, так і транскордонні споживчі спори, не звертаючись до суду.
Кабмін поставив завдання розробити законопроект про позасудове вирішення споживчих спорів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін доручив Мінекономіки привести національного законодавства у сфері захисту прав споживачів у відповідність із законодавством ЄС шляхом імплементації Директиви 2013/11/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2013 р. про альтернативне вирішення споживчих спорів.

Так, пропонується надати можливості споживачам та суб’єктам господарювання швидко вирішувати як внутрішні, так і транскордонні споживчі спори, не звертаючись до суду.

Відповідні пропозиції містить План пріоритетних дій Кабміну на 2025 рік, затверджений розпорядженням №131-р.

Також план містить завдання з розроблення та подання на розгляд уряду законопроекту про внесення змін до Закону «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» щодо захисту прав суб’єктів господарювання у сфері дозвільної системи запровадження досудового оскарження рішень дозвільних органів, врегулювання проблемних питань та вирішення спорів.

Крім того, пропонується навесні подати законопроект про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» та інших законів щодо зміцнення системи декларування та перевірки доброчесності суддів. Виконавцями виступають Мін’юст і Вища кваліфікаційна комісія суддів. Цим законопроектом має бути уточнено зміст декларацій доброчесності, підстав для проведення перевірки; збільшено часовий період, протягом якого проводиться перевірка; конкретизовано механізми та строки проведення перевірки, права та обов’язки фізичних та юридичних осіб, залучених до проведення перевірки, правові наслідки перевірки.

Також НАЗК доручено розробити законопроект про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо вдосконалення процедури добору суддів та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. Пропонується посилення ролі громадськості в процедурі добору суддів на посаду і уточнення переліку підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності з дотриманням принципу правової визначеності та відповідно до рекомендацій GRECO.

Ще одним напрямом є розроблення та подання Кабміну законопроекту про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення процедури притягнення осіб до адміністративної відповідальності, зокрема шляхом визначення підсудності Вищого антикорупційного суду стосовно окремих адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Також доручено розробити законопроект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо неприпустимості зловживання процесуальними правами в кримінальному процесі.

Бюро економічної безпеки отримало доручення розробити законопроекти зі змінами до КПК щодо визначення компетенції органів досудового розслідування з протидії правопорушенням за фактами незаконних дій з коштами міжнародної фінансової допомоги ЄС, а також зміни до Кримінального кодексу щодо відповідальності за незаконні дії з коштами або активами бюджетів ЄС. Цими змінами має бути встановлена відповідальність за незаконні дії з коштами міжнародної фінансової допомоги ЄС.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

законопроект Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада проголосувала за заяву, що вибори мають відбутися після завершення війни, а сьогодні їх організувати неможливо

У прийнятій постанові Верховна Рада констатує, що воєнний стан в Україні не дозволяє провести вибори згідно з Конституцією.

Народний депутат Ірина Кормишкіна склала депутатські повноваження

Верховна Рада підтримала постанову про припинення депутатських повноважень Ірини Кормишкіної – перед цим їй аплодували.

Комітет рекомендував схвалити законопроект про скасування Житлового кодексу, який передбачає нові підстави для виселення зі службового житла

Припинення трудових відносин буде підставою для виселення зі службового житла – Комітет Верховної Ради рекомендував прийняти за основу законопроект Кабміну про скасування Житлового кодексу.

Суду надається дискреційне право під час ухвалення рішення про здійснення дистанційного судового провадження вирішувати питання про форму судового засідання – Верховний Суд

Верховний Суд не вбачає істотного порушення вимог кримінального процесуального закону через проведення судового засідання в апеляційному суді у режимі відеоконференції усупереч бажання засудженого брати особисту участь у судовому засіданні.

Комітет рекомендував Раді схвалити зміни до Земельного, Виборчого та інших кодексів стосовно адміністративно-територіального устрою

Законопроект передбачає внесення змін до 6 кодексів, зокрема, Виборчого кодексу, Земельного кодексу, Кодексу про надра, і 66 законів, зокрема про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку та про регулювання містобудівної діяльності.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Люклянчук
    Віталій Люклянчук
    голова Луганського апеляційного суду
  • Олександр Єщенко
    Олександр Єщенко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Віталій Брагар
    Віталій Брагар
    заступник голови Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Олена Ковбій
    Олена Ковбій
    член Вищої ради правосуддя, суддя Херсонського окружного адміністративного суду