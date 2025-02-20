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У GRECO відзначили прогрес України у виконанні антикорупційних рекомендацій для суддів, прокурорів і парламентарів

18:31, 20 лютого 2025
У GRECO встановили, що Україна задовільно виконала або частково реалізувала 18 із 31 рекомендації 4-го раунду оцінювання.
У GRECO відзначили прогрес України у виконанні антикорупційних рекомендацій для суддів, прокурорів і парламентарів
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Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO) оцінила виконання 16 рекомендацій, які залишалися невиконаними після ухвалення Проміжного звіту-оцінки відповідності (2023). Відповідний звіт було оприлюднено на офіційному сайті GRECO, передає НАЗК.

Во время четвертого раунду оцінювання Україні було надано 31 рекомендацію.

«GRECO оцінило прогрес України у впровадженні антикорупційних реформ, що є важливим кроком у зміцненні прозорості, верховенства права та зближенні з ЄС. Рекомендації GRECO залишаються ключовими у переговорах з Європейською Комісією щодо вступу України до ЄС. Попри виклики, Україна демонструє стійкість і відданість демократичним принципам та продовжує роботу над виконанням цих рекомендацій», – зазначив голова НАЗК, глава делегації GRECO Віктор Павлущик.

GRECO встановило, що Україна задовільно виконала або частково реалізувала 18 із 31 рекомендації 4-го раунду оцінювання. Залишилося 11 частково виконаних і 2 невиконані рекомендації.

Чотири рекомендації були визначені GRECO як частково виконані:

Рекомендація XVII: критерії оцінювання суддів. Розроблено проект Єдиних індикаторів, перебуває на розгляді ВРП.

Рекомендація XIX: визначення дисциплінарних правопорушень суддів. Робочою групою ВРП підготовлено Узагальнення практики розгляду ВРП та її дисциплінарними органами дисциплінарних справ щодо суддів.

Рекомендація XXIII: збільшення кількості прокурорів в Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів. Офіс Генерального прокурора підготував законопроект, який передбачає перегляд квоти прокурорів серед членів КДКП.

Рекомендація XXX: збільшення строку давності для ініціювання дисциплінарних проваджень щодо прокурорів та оскарження таких рішень. Офіс Генерального прокурора підготував законопроект, який передбачає збільшення строку давності.

Також рекомендація IX, відповідно до якої Україна мала затвердити правила, які регулювали б відносини народних депутатів із лобістами та іншими третіми сторонами, які бажають вплинути на законодавчий процес, раніше оцінювалась як не виконана отримала статус виконаної в задовільний спосіб. Рекомендацію зараховано як виконану завдяки прийняттю Верховною Радою України Закону України  «Про лобіювання» та Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері лобіювання», до розробки яких долучилось Національне агентство.

Ще 2 рекомендації були визначені GRECO як виконані:

Рекомендація II: належний контроль над існуючими вимогами до декларування активів - відновлення повноважень НАЗК здійснювати функції фінансового контролю; розроблення та впровадження нового підходу, заснованого на оцінці ризиків, до відбору та перевірки декларацій; запуск автоматизованої перевірки декларацій.

Рекомендація XV: зменшення кількості органів, які беруть участь у призначенні суддів та чіткі повноваження ГРД - завершення процесу призначення членів ВРП та ВККС, також посилення та призначення повного складу ГРД.

GRECO не зафіксувала достатнього прогресу для зміни статусу виконання рекомендацій IV, VI, VII, X, XVIII, XXV, XXVIII (залишаються частково виконаними) та XXVI і XXIX (досі не виконані). Наразі невиконаними залишаються 13 рекомендацій (IV, VI, VII, X, XVII, XVIII, XIX, XXIII, XXV, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX).

GRECO продовжує визнавати тверду прихильність, продемонстровану Україною щодо роботи GRECO у надзвичайно складний час, під час триваючої агресивної війни російської федерації проти України.

Також організація визнає, що Україна продовжує функціонувати в умовах воєнного стану і, отже, змушена коригувати свої пріоритети.

Наступне оцінювання виконання рекомендацій заплановане на 2026 рік.

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