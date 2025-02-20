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Експосадовця одного з державних спецекспортерів підозрюють у відмиванні коштів підприємств Укроборонпрому

18:09, 20 лютого 2025
НАБУ повідомило про підозру колишньому посадовцю одного з державних спецекспортерів.
Експосадовця одного з державних спецекспортерів підозрюють у відмиванні коштів підприємств Укроборонпрому
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Детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому генеральному директору державної компанії, що уповноважена державою бути посередницею у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення. Про це повідомила пресслужба САП.

Зазначається, що дії ексочільника компанії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України. Оскільки особа переховується від органу досудового розслідування, про підозру їй повідомлено в порядку ст. ст. 135, 278 КПК України.

У відомстві не називають ім’я особи, але за даними ЗМІ, мова йде про колишнього генерального директора державної компанії «Укрспецекспорт» Дмитра Перегудова.

Так, у межах досудового розслідування за фактом заволодіння понад 387 млн грн коштів державних підприємств-учасників концерну «Укроборонпром» встановлено причетність указаної особи до легалізації коштів, отриманих внаслідок формальних агентських угод з продажу української військової техніки, укладених без мети їх виконання з підставними компаніями.

«Загальна сума перерахованих у такий спосіб коштів перевищує 46 млн доларів США, з яких 13 млн євро були переведені через низку транзитних компаній безпосередньо на рахунки вказаної особи», - заявили у САП.

У відомстві додали, що у подальшому за ці кошти особа придбала елітну нерухомість на території Французької Республіки. Мова йде про:

- віллу, вартістю 86 млн грн;

- виноробню, корпоративні права та 105 земельних ділянок, загальною вартістю 229 млн грн;

- 27 виноробних ділянок вартістю 37 млн грн.

На сьогодні на згадане майно французьким судом накладено арешт.

Справа про легалізацію коштів була передана французькими правоохоронними органами до НАБУ і САП у порядку міжнародного співробітництва, наголосили у САП.

Слідство триває.

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НАБУ корупція САП Укроборонпром

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