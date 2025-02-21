Коли і як ФОП мають сплачувати військовий збір — роз’яснення

Платниками військового збору є підприємці 1, 2, 3 та 4 групи.

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Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України нагадав, коли і як фізичні особи-підприємці мають сплачувати військовий збір.

Ставка військового збору для ФОПів 1, 2 та 4 груп становить 10% від розміру мінімальної заробітної плати (у 2025 році розмір щомісячного авансового внеску – 800 грн).

Для платників єдиного податку 3 групи (юридичних осіб та ФОПів) – 1% від доходу.

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