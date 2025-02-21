Когда и как ФЛП должен платить военный сбор — разъяснение

Плательщиками военного сбора являются предприниматели 1, 2, 3 и 4 группы.

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Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины напомнил, когда и как физические лица-предприниматели должны уплачивать военный сбор.

Ставка военного сбора для ФЛП 1, 2 и 4 групп составляет 10% от размера минимальной заработной платы (в 2025 году размер ежемесячного авансового взноса – 800 грн).

Для плательщиков единого налога 3 группы (юридических лиц и ФЛП) – 1% от дохода.