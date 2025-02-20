Стало известно, в каких случаях работодатель может выдать работнику трудовую книжку

Государственная служба по труду рассказала, в каких случаях работодатель может издать работникам трудовые книжки.
В частности, работодатель может издать работнику трудовую книжку:
– В случае увольнения (статья 47 Кодекса законов о труде Украины);
– После завершения включения Пенсионным фондом Украины в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования отсутствующих сведений о трудовой деятельности работников (пункт 2 Заключительных и переходных положений Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об учете трудовой деятельности работника в электронной форме»);
– Во время действия военного положения (статья 7 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения»).
Выдача трудовой книжки работнику производится под подпись.
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