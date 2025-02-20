Стало відомо, у яких випадках роботодавець може видати працівнику трудову книжку

Видача трудової книжки працівникові здійснюється під підпис.

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Державна служба з питань праці розповіла, у яких випадках роботодавець може видати працівникам трудові книжки.

Зокрема, роботодавець може видати працівникові трудову книжку:

– У разі звільнення (стаття 47 Кодексу законів про працю України);

– Після завершення включення Пенсійним фондом України до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників (пункт 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі»);

– Під час дії воєнного стану (стаття 7 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»).

Видача трудової книжки працівникові здійснюється під підпис.

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