НПУ звернулася до Мін’юсту та НАІС щодо застосування засобів електронної ідентифікації

НПУ просить Міністерство юстиції та ДП «НАІС» надати роз’яснення щодо можливості використання будь-якого кваліфікованого електронного підпису, виданого акредитованим кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг, для ідентифікації користувачів при роботі з держреєстрами.

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Нотаріальна палата України повідомила, що звернулася до Міністерства юстиції України та ДП «НАІС» у зв’язку із запитами нотаріусів щодо особливостей застосування окремих засобів електронної ідентифікації під час здійснення реєстраційних дій у державних реєстрах.

Зокрема, НПУ звертає увагу, що відповідно до статті 11-1 Закону «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» користувачі мають право на вільний вибір засобів електронної ідентифікації, які відповідають встановленому рівню довіри.

Зазначаєть, що кваліфікований електронний підпис (КЕП), незалежно від способу його зберігання (апаратний носій чи хмарне рішення), є засобом електронної ідентифікації з високим рівнем довіри. Відповідно, всі КЕП, видані кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг (КНЕДП), мають однакову юридичну силу та забезпечують необхідний рівень захисту.

«У зв’язку з цим, запровадження окремих інструментів електронної ідентифікації, таких як «Дія.Підпис», є важливим та корисним кроком у напрямку цифровізації, однак, на нашу думку, такі інструменти мають залишатися одним із варіантів, доступних для вибору користувача, і не створювати ситуацій, коли вони фактично набувають обов’язкового безальтернативного характеру.

НПУ вважає, що положення Наказу Міністерства юстиції України від 15.12.2015 № 2586/5 як підзаконного нормативно-правового акту не можуть обмежувати права нотаріусів, гарантовані вищезазначеним законом, зокрема право на вільний вибір засобу електронної ідентифікації», - сказано у заяві.

Також НПУ звертає увагу, що у випадку тимчасової технічної нестабільності або недоступності роботи системи «Дія» чи сервісу «Дія.Підпис», може виникнути ситуація, за якої буде фактично заблокована діяльність державних реєстрів та робота нотаріусів, державних реєстраторів. Це створює істотні ризики для забезпечення безперервності вчинення нотаріальних дій та проведення державної реєстрації у встановлені строки, що може негативно позначитися на здійсненні і захисті прав та законних інтересів громадянами та бізнесом.

З огляду на викладене, НПУ просить Міністерство юстиції України та ДП «НАІС»:

Надати офіційне роз’яснення щодо можливості використання будь-якого кваліфікованого електронного підпису, виданого акредитованим кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг, для ідентифікації користувачів при роботі з державними реєстрами, з огляду на майбутнє запровадження технічної можливості підтвердження вчинення реєстраційної дії у ДРРП з використанням віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія. Підпис» («Дія ID»). Сприяти реалізації положень Закону «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» щодо вільного вибору користувачами засобів електронної ідентифікації з відповідним рівнем довіри, зокрема унеможливлення встановлення обмежень зазначеного права для нотаріусів та державних реєстраторів шляхом фактичного нав’язується використання ними виключно «Дія.Підпис» або іншого конкретного засобу ідентифікації. Розглянути питання щодо забезпечення альтернативних варіантів доступу до реєстрів у разі виникнення технічних збоїв у роботі сервісів «Дія» або інших систем ідентифікації.

НПУ за свого боку пропонує провести спільні обговорення моделі технічного підтвердження вчинення реєстраційної дії у ДРРП, зокрема з використанням віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія. Підпис» («Дія ID»).

«Спільні зусилля сприятимуть удосконаленню системи електронної ідентифікації, забезпеченню стабільності роботи державних реєстрів та дотриманню правового балансу між інтересами держави та професійної спільноти нотаріусів.

Сподіваємося на сприяння у вирішенні порушених питань та конструктивний діалог», - додали у заяві.

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