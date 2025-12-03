  1. В Україні

У Мін’юсті пояснили, що робити, якщо право власності на житло зареєстроване лише на папері в БТІ

16:47, 3 грудня 2025
Реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна в Державному реєстрі прав є необхідною передумовою для отримання в подальшому компенсацій за програмою єВідновлення.
У Мін’юсті пояснили, що робити, якщо право власності на житло зареєстроване лише на папері в БТІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції України пояснило, що робити, якщо право власності на житло зареєстроване лише на папері.

Відомство зазначає, у частини населення, що володіє нерухомістю, право власності на нерухоме майно було зареєстроване до 01 січня 2013 року в Бюро технічної інвентаризації (БТІ) лише на паперових носіях, тобто така інформація відсутня в Державному реєстрі прав та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, що є його невід’ємною архівною складовою частиною.

Права на нерухомість таких власників підтверджуються лише паперовими документами, наприклад, свідоцтвом про право власності на нерухоме майно, договором купівлі-продажу, свідоцтвом про право на спадщину або іншими документами, що підтверджують набуття права власності на нерухоме майно.

Такі документи та реєстрація в БТІ є чинними, держава їх визнає та не зобов’язує власника майна реєструвати своє право в Державному реєстрі прав. Проте в умовах воєнного стану реєстрація прав у Державному реєстрі прав є актуальною, оскільки є великий ризик втрати паперових документів, що підтверджують право власності, знищення та залишення на окупованих територіях архівів БТІ.

Також реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна в Державному реєстрі прав є необхідною передумовою для отримання в подальшому компенсацій за програмою єВідновлення.

Для власників, у кого права власності виникли та оформлені до 2013 року, ця послуга є безоплатною.

Як це зробити?

Подати заяву на реєстрацію прав на нерухоме майно:

- у паперовій формі через ЦНАП до державного реєстратора або нотаріуса за місцезнаходженням нерухомості (в межах області).

Мін’юст звертає увагу, що у разі якщо нерухоме майно розміщено в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях або місті Севастополі, звернутися можна до будь-якого державного реєстратора, нотаріуса в межах України.

- в електронній формі через державний Портал Дія (крім Луганської та Донецької областей, а також Автономної Республіки Крим).

Відомство зауважує, якщо право власності на нерухоме майно набуте до 2013 року, державний реєстратор зобов’язаний запитати від БТІ інформацію, необхідну для проведення реєстрації (якщо відповідні документи не були подані заявником).

У випадку якщо архів БТІ знищений або залишився на тимчасово окупованій території, то заявник може звернутися до суду для підтвердження свого права власності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Несподіваний маневр: чому два суди по-своєму побачили одну й ту саму ДТП у Києві

Як різні ракурси відеодоказів призвели до протилежних висновків і кардинально змінили юридичну траєкторію справи.

Сильна держава починається з пам’яті про тих, хто її творив — Олена Шуляк

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №6493, який запроваджує особливий статус для народних депутатів – засновників державної незалежності України.

Ключові кроки безпеки: як діяти, якщо ти став жертвою домашнього насильства

Мінюст розробив алгоритм дій для захисту під час домашнього насильства.

Комітет підтримав зміни до закону про англійську мову: уряд визначатиме функції, а держсекретарі — посади

Комітет запропонує, щоб Уряд визначав функції, які потребують знання англійської мови, а кожен державний секретар уточнював, які саме посади у штатному розписі відповідають цим функціям.

Активи страховиків та ломбардів стрімко зростають: НБУ оприлюднив огляд небанківського сектору

Страховий сектор демонструє найбільше зростання активів серед небанківських установ — дані НБУ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]