В Минюсте объяснили, что делать, если право собственности на жилье зарегистрировано только на бумаге в БТИ

Регистрация права собственности на объект недвижимости в Государственном реестре прав является необходимым предварительным условием для получения в дальнейшем компенсаций по программе еВосстановление.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Украины объяснило, что делать, если право собственности на жилье зарегистрировано только на бумаге.

Ведомство отмечает, что у части населения, которая владеет недвижимостью, право собственности на недвижимое имущество было зарегистрировано до 1 января 2013 года в Бюро технической инвентаризации (БТИ) только на бумажных носителях, то есть такая информация отсутствует в Государственном реестре прав и Реестре прав собственности на недвижимое имущество, который является его неотъемлемой архивной составляющей.

Права на недвижимость таких владельцев подтверждаются только бумажными документами, например, свидетельством о праве собственности на недвижимое имущество, договором купли-продажи, свидетельством о праве на наследство или другими документами, подтверждающими приобретение права собственности на недвижимое имущество.

Такие документы и регистрация в БТИ являются действительными, государство их признает и не обязывает владельца имущества регистрировать свое право в Государственном реестре прав. Однако в условиях военного положения регистрация прав в Государственном реестре прав является актуальной, поскольку существует большой риск утраты бумажных документов, подтверждающих право собственности, уничтожения или оставления архивов БТИ на оккупированных территориях.

Также регистрация права собственности на объект недвижимости в Государственном реестре прав является необходимым предварительным условием для получения в дальнейшем компенсаций по программе еВосстановление.

Для владельцев, чьи права собственности возникли и оформлены до 2013 года, эта услуга является бесплатной.

Как это сделать?

Подать заявление на регистрацию прав на недвижимое имущество:

- в бумажной форме через ЦНАП государственному регистратору или нотариусу по месту нахождения недвижимости (в пределах области).

Минюст обращает внимание, что если недвижимое имущество расположено в Автономной Республике Крым, Донецкой, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях или городе Севастополе, обратиться можно к любому государственному регистратору или нотариусу в пределах Украины.

- в электронной форме через государственный портал «Дія» (кроме Луганской и Донецкой областей, а также Автономной Республики Крым).

Ведомство отмечает, что если право собственности на недвижимое имущество приобретено до 2013 года, государственный регистратор обязан запросить у БТИ информацию, необходимую для проведения регистрации (если соответствующие документы не были поданы заявителем).

В случае если архив БТИ уничтожен или остался на временно оккупированной территории, заявитель может обратиться в суд для подтверждения своего права собственности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.