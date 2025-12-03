Відстрочення та розстрочення судового збору для юридичних осіб – позиція Верховного Суду

Верховний Суд підтвердив відмову Нацраді в розстроченні судового збору, апеляцію повернуто.

Касаційний господарський суд Верховного Суду залишив без змін ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 15 лютого 2022 року у справі №910/12556/20, якою Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення відмовлено в розстроченні сплати судового збору в розмірі 363 291 грн та повернуто її апеляційну скаргу.

Обставини справи

ТОВ «Новітнє Обладнання» подало позов до Національної ради про зобов’язання виконати умови договору та стягнення 2 570 324,79 грн. Національна рада подала зустрічний позов до ТОВ «Новітнє Обладнання» про зобов’язання виконати умови того ж договору.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 20.10.2021:

у первісному позові ТОВ «Новітнє Обладнання» відмовлено повністю;

у зустрічному позові Національної ради відмовлено повністю;

з Національної ради стягнуто до Державного бюджету судовий збір у розмірі 242 194 грн.

Національна рада оскаржила це рішення в апеляційному порядку лише в частині відмови у її зустрічному позові. Ухвалою від 12.01.2022 апеляційний суд залишив скаргу без руху через несплату судового збору (363 291 грн) та надав строк на усунення недоліків. Національна рада подала клопотання про розстрочення сплати збору до ухвалення рішення у справі, посилаючись на статус неприбуткової організації, фінансування з держбюджету та відсутність асигнувань у І кварталі 2022 року.

Ухвалою від 15.02.2022 апеляційний суд відмовив у розстроченні та повернув апеляційну скаргу, оскільки ст. 8 Закону «Про судовий збір» дозволяє розстрочення для юридичних осіб лише у справах про захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав або відшкодування шкоди здоров’ю, а спір має майновий характер.

Позиція Верховного Суду

Положення п.п. 1 та 2 ч. 1 ст. 8 Закону не поширюються на юридичних осіб, незалежно від наявності майнового критерію (майнового стану учасника справи – юридичної особи), а положення п. 3 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про судовий збір» можуть бути застосовані до юридичної особи за наявності майнового критерію, але тільки у справах, визначених цим пунктом, тобто предметом позову в яких є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров’ю.

Верховний Суд підтвердив:

перелік підстав для розстрочення сплати судового збору, визначений ст. 8 Закону «Про судовий збір», є вичерпним;

Національна рада не подала клопотання про розстрочення одночасно з апеляційною скаргою та не просила продовжити строк на усунення недоліків;

повернення апеляційної скарги відбулося законно на підставі ч. 4 ст. 174 ГПК України.

Постанова Верховного Суду остаточна та оскарженню не підлягає. Рішення першої інстанції, яким відмовлено обом сторонам, набрало законної сили.

