Отсрочка и рассрочка судебного сбора для юридических лиц – позиция Верховного Суда

16:24, 3 декабря 2025
Верховный Суд подтвердил отказ Нацсовету в рассрочке судебного сбора, апелляция возвращена.
Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда оставил без изменений решение Северного апелляционного хозяйственного суда от 15 февраля 2022 года по делу №910/12556/20, которой Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания отказано в рассрочке уплаты судебного сбора в размере 363 291 грн и возвращена его апелляционная жалоба.

Обстоятельства дела

ООО «Новейшее Оборудование» подало иск в Национальный совет об обязательстве выполнить условия договора и взыскании 2 570 324,79 грн. Национальный совет подал встречный иск в ООО «Новейшее Оборудование» об обязательстве выполнить условия того же договора.

Решением Хозяйственного суда города Киева от 20.10.2021:

  • в первоначальном иске ООО «Новейшее Оборудование» отказано полностью;
  • во встречном иске Национального совета отказано полностью;
  • с Национального совета взыскан в Государственный бюджет судебный сбор в размере 242 194 грн.

Национальный совет обжаловал это решение в апелляционном порядке только в части отказа в его встречном иске. Постановлением от 12.01.2022 апелляционный суд оставил жалобу без движения из-за неуплаты судебного сбора (363 291 грн) и предоставил срок на устранение недостатков. Национальный совет подал ходатайство о рассрочке уплаты сбора до принятия решения по делу, ссылаясь на статус неприбыльной организации, финансирование из госбюджета и отсутствие ассигнований в I квартале 2022 года.

Постановлением от 15.02.2022 апелляционный суд отказал в рассрочке и вернул апелляционную жалобу, поскольку ст. 8 Закона «О судебном сборе» позволяет рассрочку для юридических лиц только в делах о защите социальных, трудовых, семейных, жилищных прав или возмещении вреда здоровью, а спор имеет имущественный характер.

Позиция Верховного Суда

Положения п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 8 Закона не распространяются на юридических лиц, независимо от наличия имущественного критерия (имущественного положения участника дела – юридического лица), а положения п. 3 ч. 1 ст. 8 Закона Украины «О судебном сборе» могут быть применены к юридическому лицу при наличии имущественного критерия, но только в делах, определенных этим пунктом, то есть предметом иска в которых является защита социальных, трудовых, семейных, жилищных прав, возмещение вреда здоровью.

Верховный Суд подтвердил:

  • перечень оснований для рассрочки уплаты судебного сбора, определенный ст. 8 Закона «О судебном сборе», является исчерпывающим;
  • Национальный совет не подал ходатайство о рассрочке одновременно с апелляционной жалобой и не просил продлить срок на устранение недостатков;
  • возврат апелляционной жалобы произошел законно на основании ч. 4 ст. 174 ГПК Украины.

Постановление Верховного Суда окончательное и обжалованию не подлежит. Решение первой инстанции, которым отказано обеим сторонам, вступило в законную силу.

