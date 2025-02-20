Экс-чиновник одного из государственных спецэкспортеров подозревают в отмывании средств предприятий Укроборонпрома

НАБУ сообщило о подозрении бывшему чиновнику одного из государственных спецэкспортеров.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему генеральному директору государственной компании, что уполномочено государством быть посредницей в осуществлении внешнеэкономической деятельности в сфере экспорта и импорта продукции и услуг военного и специального назначения. Об этом сообщила пресс-служба САП.

Отмечается, что действия экс-чиновника компании квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Поскольку лицо скрывается от органа досудебного расследования, о подозрении ему сообщено в порядке ст. ст. 135, 278 УПК Украины.

В ведомстве не называют имя лица, но по данным СМИ, речь идет о бывшем генеральном директоре государственной компании «Укрспецэкспорт» Дмитрии Перегудове.

Так, в рамках досудебного расследования по факту завладения более 387 млн ​​грн средств государственных предприятий-участников концерна «Укроборонпром» установлена ​​причастность указанного лица к легализации средств, полученных в результате формальных агентских соглашений по продаже украинской военной техники, заключенных без цели их выполнения с подставными компаниями.

«Общая сумма перечисленных таким образом средств превышает 46 млн. долларов США, из которых 13 млн. евро были переведены через ряд транзитных компаний непосредственно на счета указанного лица», - заявили в САП.

В ведомстве добавили, что в дальнейшем за эти средства человек приобрел элитную недвижимость на территории Французской Республики. Речь идет о:

- вилле стоимостью 86 млн грн;

- винодельне, корпоративные права и 105 земельных участков общей стоимостью 229 млн грн;

- 27 винодельческих участков стоимостью 37 млн ​​грн.

На сегодняшний день на упомянутое имущество французским судом наложен арест.

Дело о легализации средств было передано французскими правоохранительными органами в НАБУ и САП в порядке международного сотрудничества, подчеркнули в САП.

Следствие продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.