Практика судов
  1. В Украине

Экс-чиновник одного из государственных спецэкспортеров подозревают в отмывании средств предприятий Укроборонпрома

18:09, 20 февраля 2025
НАБУ сообщило о подозрении бывшему чиновнику одного из государственных спецэкспортеров.
Экс-чиновник одного из государственных спецэкспортеров подозревают в отмывании средств предприятий Укроборонпрома
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему генеральному директору государственной компании, что уполномочено государством быть посредницей в осуществлении внешнеэкономической деятельности в сфере экспорта и импорта продукции и услуг военного и специального назначения. Об этом сообщила пресс-служба САП.

Отмечается, что действия экс-чиновника компании квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Поскольку лицо скрывается от органа досудебного расследования, о подозрении ему сообщено в порядке ст. ст. 135, 278 УПК Украины.

В ведомстве не называют имя лица, но по данным СМИ, речь идет о бывшем генеральном директоре государственной компании «Укрспецэкспорт» Дмитрии Перегудове.

Так, в рамках досудебного расследования по факту завладения более 387 млн ​​грн средств государственных предприятий-участников концерна «Укроборонпром» установлена ​​причастность указанного лица к легализации средств, полученных в результате формальных агентских соглашений по продаже украинской военной техники, заключенных без цели их выполнения с подставными компаниями.

«Общая сумма перечисленных таким образом средств превышает 46 млн. долларов США, из которых 13 млн. евро были переведены через ряд транзитных компаний непосредственно на счета указанного лица», - заявили в САП.

В ведомстве добавили, что в дальнейшем за эти средства человек приобрел элитную недвижимость на территории Французской Республики. Речь идет о:

- вилле стоимостью 86 млн грн;

- винодельне, корпоративные права и 105 земельных участков общей стоимостью 229 млн грн;

- 27 винодельческих участков стоимостью 37 млн ​​грн.

На сегодняшний день на упомянутое имущество французским судом наложен арест.

Дело о легализации средств было передано французскими правоохранительными органами в НАБУ и САП в порядке международного сотрудничества, подчеркнули в САП.

Следствие продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

НАБУ коррупция САП Укроборонпром

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ярослав Юрчишин сообщил, что из-за остановки финансирования USAID его комитету Верховной Рады по свободе слова придется проводить круглые столы собственными силами

Комитету по свободе слова станет сложнее проводить круглые столы, вроде того, где обсуждали запрет Telegram, потому что остановилось финансирование программы USAID «РАДА: следующее поколение», которая имела общую стоимость 25 млн долларов.

Разговор с миссией МВФ был тяжелым — Даниил Гетманцев подытожил визит делегации в комитет

Глава Комитета по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев провел встречу с миссией МВФ, которая 20 февраля прибыла в Киев.

МВФ акцентирует большое внимание на создании нового административного суда и ожидает, что Верховная Рада проголосует его в скором времени – Роксолана Пидласа

По результатам встречи с представителями миссии МВФ глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа подчеркнула, что на создании административного суда МВФ продолжает акцентировать большое внимание и ожидает, что Верховная Рада проголосует его в ближайшее время.

Средняя зарплата госслужащих – 55,8 тысячи грн, а в гражданском секторе – 14,4 тысячи: Галина Третьякова раскритиковала законопроект о повышении минимального уровня оплаты труда чиновников

Фиксирование минимального оклада госслужащего на уровне двух минимальных зарплат может привести к непрогнозируемому росту бюджетных расходов – Галина Третьякова раскритиковала законопроект о реформе оплаты труда чиновников.

Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о страховании гражданско-правовой ответственности владельцев авто по компенсации расходов участников боевых действий

Участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны получат временное освобождение от обязанности иметь договор обязательного страхования до 30 июня 2025 года.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Бойко
    Олександр Бойко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Ганна Лебедєва
    Ганна Лебедєва
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду