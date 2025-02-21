Кабмин принял новые правила для создания и администрирования государственных ИТ-систем

Кабинет министров принял новые правила создания и администрирования государственных ИТ-систем. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
Единые цифровые стандарты, обновление программ и оптимизация расходов в госсекторе — такие изменения приняло Правительство в постановлении. Теперь государственные ИТ-системы будут создавать, обновлять и поддерживать по новым правилам.
Обязательные требования для каждого этапа жизни ИТ-систем:
Преимущества для государства и бизнеса:
Ранее каждое учреждение имело собственные подходы к управлению ИТ-проектами. Теперь требования станут унифицированными, чтобы эффективно использовать средства.
Новая система поможет оптимизировать государственные расходы на ИТ: бюджетные запросы станут более обоснованными, а манипуляции с ценообразованием в тендерах невозможны.
Открытые стандарты упростят интеграцию информационных систем между собой и сделают адаптивными.
Ужесточены требования к кибербезопасности и защите персональных данных, что особенно важно для государственных реестров, систем электронного управления и онлайн-сервисов.
«Так оптимизируем цифровые технологии и улучшаем качество и безопасность государственных услуг - делаем сервисы удобными для украинцев», - подчеркнули в Минцифры.
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