Кабмин принял новые правила для создания и администрирования государственных ИТ-систем

Теперь государственные ИТ-системы будут создавать, обновлять и поддерживать по новым правилам.

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Кабинет министров принял новые правила создания и администрирования государственных ИТ-систем. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Единые цифровые стандарты, обновление программ и оптимизация расходов в госсекторе — такие изменения приняло Правительство в постановлении. Теперь государственные ИТ-системы будут создавать, обновлять и поддерживать по новым правилам.

Обязательные требования для каждого этапа жизни ИТ-систем:

Создание, обновление и развитие средств информатизации.

Поддержка и управление информационных ресурсов.

Замена старых, неэффективных программ.

Локализация программ для соответствия украинским стандартам.

Преимущества для государства и бизнеса:

Единый стандарт для всех заказчиков.

Ранее каждое учреждение имело собственные подходы к управлению ИТ-проектами. Теперь требования станут унифицированными, чтобы эффективно использовать средства.

Прозрачность и контроль затрат.

Новая система поможет оптимизировать государственные расходы на ИТ: бюджетные запросы станут более обоснованными, а манипуляции с ценообразованием в тендерах невозможны.

Гибкость и масштабируемость ИТ-систем.

Открытые стандарты упростят интеграцию информационных систем между собой и сделают адаптивными.

Защита данных и сохранность.

Ужесточены требования к кибербезопасности и защите персональных данных, что особенно важно для государственных реестров, систем электронного управления и онлайн-сервисов.

«Так оптимизируем цифровые технологии и улучшаем качество и безопасность государственных услуг - делаем сервисы удобными для украинцев», - подчеркнули в Минцифры.

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