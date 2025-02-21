Кабмін ухвалив нові правила для створення та адміністрування державних ІТ-систем

Кабінет міністрів ухвалив нові правила для створення та адміністрування державних ІТ-систем. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Єдині цифрові стандарти, оновлення програм та оптимізація витрат у держсекторі — такі зміни ухвалив Уряд у постанові. Тепер державні ІТ-системи створюватимуть, оновлюватимуть та підтримуватимуть за новими правилами.
Обов’язкові вимоги для кожного етапу життя ІТ-систем:
Переваги для держави та бізнесу:
Раніше кожна установа мала власні підходи до управління ІТ-проектами. Тепер вимоги стануть уніфікованими, щоб ефективніше використовувати кошти.
Нова система допоможе оптимізувати державні витрати на ІТ: бюджетні запити стануть більш обґрунтованими, а маніпуляції із ціноутворенням у тендерах — неможливими.
Відкриті стандарти спростять інтеграцію інформаційних систем між собою та зроблять їх адаптивними.
Посилено вимоги до кібербезпеки й захисту персональних даних, що особливо важливо для державних реєстрів, систем електронного врядування та онлайн-сервісів.
«Так оптимізуємо цифрові технології та покращуємо якість і безпеку державних послуг — робимо сервіси зручними для українців», — наголосили в Мінцифри.
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