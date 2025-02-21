Кабмін ухвалив нові правила для створення та адміністрування державних ІТ-систем

Тепер державні ІТ-системи створюватимуть, оновлюватимуть та підтримуватимуть за новими правилами.

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Кабінет міністрів ухвалив нові правила для створення та адміністрування державних ІТ-систем. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Єдині цифрові стандарти, оновлення програм та оптимізація витрат у держсекторі — такі зміни ухвалив Уряд у постанові. Тепер державні ІТ-системи створюватимуть, оновлюватимуть та підтримуватимуть за новими правилами.

Обов’язкові вимоги для кожного етапу життя ІТ-систем:

Створення, оновлення й розвиток засобів інформатизації.

Підтримка та адміністрування інформаційних ресурсів.

Заміна старих, неефективних програм.

Локалізація програм для відповідності українським стандартам.

Переваги для держави та бізнесу:

Єдиний стандарт для всіх замовників.

Раніше кожна установа мала власні підходи до управління ІТ-проектами. Тепер вимоги стануть уніфікованими, щоб ефективніше використовувати кошти.

Прозорість і контроль за витратами.

Нова система допоможе оптимізувати державні витрати на ІТ: бюджетні запити стануть більш обґрунтованими, а маніпуляції із ціноутворенням у тендерах — неможливими.

Гнучкість і масштабованість ІТ-систем.

Відкриті стандарти спростять інтеграцію інформаційних систем між собою та зроблять їх адаптивними.

Захист даних і безпека.

Посилено вимоги до кібербезпеки й захисту персональних даних, що особливо важливо для державних реєстрів, систем електронного врядування та онлайн-сервісів.

«Так оптимізуємо цифрові технології та покращуємо якість і безпеку державних послуг — робимо сервіси зручними для українців», — наголосили в Мінцифри.

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