Володимир Зеленський за результатами засідання опублікував фото з європейськими лідерами

В Україну прибули світові лідери, щоб висловити свою підтримку у треті роковини з початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Як відомо, у Києві 24 лютого відбулося пленарне засідання «Підтримуй Україну». В Україну прибули світові лідери, щоб висловити свою підтримку у треті роковини з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Президент Володимир Зеленський за результатними засідання та зустрічей з партнерами опублікував фото з європейськими лідерами.

«Дякую за підтримку України», - підписав глава держави.

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